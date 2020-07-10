搭载苹果自研处理器的MacBook Air或最早年底发布

乔纳森森森 发表于: 07-10 19:45:13
来自 威锋网页版
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所以第一款苹果芯处理器的Mac究竟是哪款？

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苹果分析师郭明錤今天在一份研究报告中指出，预计配备苹果自研处理器的 13.3 英寸 MacBook Pro 将在今年第四季度投入量产，而且我们还将看到搭载苹果自研处理器的 MacBook Air 将于今年第四季度或明年第一季度发布。

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郭明錤仍然认为，苹果打算推出 16 英寸和 14 英寸带 Mini-LED 的 MacBook Pro，但它们很可能会在 2021 年第二季度或第三季度上市，两者都将具有“全新的外形设计”。之前有传言称，更新后的 16 英寸 MacBook Pro 将于今年 10 月或 11 月上市。


郭明錤在今天的报告中没有提到他先前预测的苹果处理器 iMac。预计苹果今年仍将推出重新设计的 iMac，尽管它可能还是会搭载英特尔处理器。

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他在同一份报告中提到，预计 2020 年 MacBook 的出货量将增加到 1600-1700 万台。在乐观的情况下，如果苹果降低新款 MacBook Air 的价格以降低成本，以及消费者对新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 的需求很高，那么明年的出货量可能会大大增加，达到 1800-2000 万台。



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HughJazz_W
沙发

何时窄边框哟？像dell xps看齐噻～

昨天 20:54
来自 iPhone 11
水之北
板凳

有点期待arm Mac

昨天 21:14
来自 iPhone XS
Emikyo
地板

感觉价格方面没憋什么好屁…

昨天 21:57
来自 iPhone 11 Pro Max
汪汪王
4 楼

air？至少目前了解的情况看，运行非原生应用得用模拟环境，性能会打折扣，但短时间内应用不太可能全面转到arm，估计🆕air体验就不会太好了……不知道到底如何，不过还是蛮期待新款mac能有惊喜

昨天 21:58
来自 iPhone 7 Plus
酱一酱
5 楼

如果没有触摸屏的话，感觉有点鸡肋。

昨天 22:13
来自 iPhone 11
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lol1314
6 楼
模拟的闲鱼也比没有的好
昨天 23:25
来自 威锋网页版
mei想好呢
7 楼
引用 @酱一酱 的回复

如果没有触摸屏的话，感觉有点鸡肋。

是触控板不好用，还是嫌屏幕不够油光可鉴
昨天 23:28
来自 威锋网页版
泠刈紫微
8 楼

每天都发一些研究，总会猜对，毕竟靠郭养活那么多自媒体，

23分钟前
来自 iPhone 11 Pro