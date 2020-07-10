搭载苹果自研处理器的MacBook Air或最早年底发布

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苹果分析师郭明錤今天在一份研究报告中指出，预计配备苹果自研处理器的 13.3 英寸 MacBook Pro 将在今年第四季度投入量产，而且我们还将看到搭载苹果自研处理器的 MacBook Air 将于今年第四季度或明年第一季度发布。





郭明錤仍然认为，苹果打算推出 16 英寸和 14 英寸带 Mini-LED 的 MacBook Pro，但它们很可能会在 2021 年第二季度或第三季度上市，两者都将具有“全新的外形设计”。之前有传言称，更新后的 16 英寸 MacBook Pro 将于今年 10 月或 11 月上市。





郭明錤在今天的报告中没有提到他先前预测的苹果处理器 iMac。预计苹果今年仍将推出重新设计的 iMac，尽管它可能还是会搭载英特尔处理器。





他在同一份报告中提到，预计 2020 年 MacBook 的出货量将增加到 1600-1700 万台。在乐观的情况下，如果苹果降低新款 MacBook Air 的价格以降低成本，以及消费者对新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 的需求很高，那么明年的出货量可能会大大增加，达到 1800-2000 万台。







