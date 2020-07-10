腾讯、老干妈发布联合声明：双方已厘清误解，积极探索正式合作
MarcusKei 发表于: 07-10 17:29:11
来自 威锋网页版
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网友：这回老干妈的章应该是真的了吧...
前阵子闹得沸沸扬扬的腾讯和老干妈纠纷事件今天终于迎来「大结局」，腾讯和老干妈在今天发表了一份联合声明，表示双方已经厘清误解，并且正在积极探索正式合作，具体声明如下：
1、感谢贵阳公安对于此案件的高度重视和积极行动，让犯罪嫌疑人得以快速落网。腾讯已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼，并就合同诈骗行为已向贵阳公安报案。腾讯和老干妈双方后续将积极配合相关法律程序的推进。
2、过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解。对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉，后续腾讯将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。
3、由于此事对社会公共舆论资源造成过多占用，我们深表歉意。
「腾讯起诉老干妈服务合同纠纷」事件时间线：
- 6 月 30 日，腾讯请求南山区法院查封 老干妈 1624 万元财产获批；
- 6 月 30 日，腾讯就「起诉老干妈服务合同纠纷一案」回应称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额；
- 6 月 30 日晚，老干妈相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了！老干妈公司已经向警方报案；
- 7 月 1 日：贵阳警方发布通告，证实双方的合作系三名犯罪嫌疑人通过伪造老干妈公章促成的，腾讯「被骗」；
- 7 月 1 日：腾讯发表声明称以千瓶老干妈作为奖励，征集骗子线索；
- 7 月 2 日：老干妈回应对法院裁定不知情，腾讯也没催收过；
- 7 月 10 日：腾讯、老干妈发表联合声明，双方握手言和，未来不排除开展正式合作。