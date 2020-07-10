腾讯、老干妈发布联合声明：双方已厘清误解，积极探索正式合作

前阵子闹得沸沸扬扬的腾讯和老干妈纠纷事件今天终于迎来「大结局」，腾讯和老干妈在今天发表了一份联合声明，表示双方已经厘清误解，并且正在积极探索正式合作，具体声明如下：

1、感谢贵阳公安对于此案件的高度重视和积极行动，让犯罪嫌疑人得以快速落网。腾讯已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼，并就合同诈骗行为已向贵阳公安报案。腾讯和老干妈双方后续将积极配合相关法律程序的推进。



2、过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解。对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉，后续腾讯将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。



3、由于此事对社会公共舆论资源造成过多占用，我们深表歉意。