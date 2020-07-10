CMOS图像传感器今年出货量或达到50亿个

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过去几年以来，智能手机的出货量一直在增长，因此手机厂商对几种组件的需求也一直在增长，特别是图像传感器。





来自 Counterpoint Research 的一份报告称，在过去的十年中，智能手机对 CMOS 图像传感器（即CIS）的需求增长了约八倍。在 2019 年，其数量突破了 45 亿个。





高级分析师 Ethan Qi 称，尽管今年智能手机的出货量预计会下降，但 CMOS 图像传感器的出货量仍可能会上升并创历史新高，预计今年将达到近 50 亿个。





这可能是因为制造商已将智能手机的多摄系统和 3D 感应传感器已经成熟。近来推出的几乎所有智能手机都具有多摄像头布局，其中大多数具有三摄或四摄配置。





数据指出，今年第一季度出货的每部智能手机平均装有 3.5 个以上的图像传感器。高中档智能手机的四摄组合也实现了约 20％的增长。





考虑到当前由于新冠流行而导致的市场形势，智能手机的出货量预计将大幅下降。



