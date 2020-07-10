爆料称“iPhone 12 Pro”系列将会采用6GB RAM

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又有爆料者在日前分享了有关苹果下一代 iPhone 系列的更多细节，声称高端的的“ iPhone 12 Pro”将拥有 6GB 的运行内存。





推特用户 L0vettodream 在一条推文中分享了这一信息，表上：“Pro 机型用 6GB，普通机型用 4GB”。尽管没有特别提及，但被认为即将推出的“iPhone 12”系列是 L0vetodream 推文的重点。





最近一段时间，一直有传言称苹果新机的 RAM 分配最高可达到 6GB，这将用于规格最高的“Pro”版本，而基本版本则有望保留 iPhone 11 上常见的 4GB RAM。





额外的 RAM 将使高端 iPhone 能够处理关键的运算，并应允许在后台同时打开更多应用或浏览器选项。进一步的好处可能包括提高处理器密集型相机的操作性能。





有传言称，2020 年苹果将在“iPhone 12 Pro”上集成三摄像头阵列并加入 LiDAR 扫描仪，而普通版本将采用双摄像头系统。





值得一提的是，著名爆料者乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）在近日的一条推文中也证实了 RAM 传闻的准确性。





6GB RAM，对于 iPhone 来说应该够用了？



