爆料称“iPhone 12 Pro”系列将会采用6GB RAM

乔纳森森森 发表于: 07-10 16:39:47
来自 威锋网页版
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安卓旗舰表示：我已经12GB RAM。

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又有爆料者在日前分享了有关苹果下一代 iPhone 系列的更多细节，声称高端的的“ iPhone 12 Pro”将拥有 6GB 的运行内存。

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推特用户 L0vettodream 在一条推文中分享了这一信息，表上：“Pro 机型用 6GB，普通机型用 4GB”。尽管没有特别提及，但被认为即将推出的“iPhone 12”系列是 L0vetodream 推文的重点。


最近一段时间，一直有传言称苹果新机的 RAM 分配最高可达到 6GB，这将用于规格最高的“Pro”版本，而基本版本则有望保留 iPhone 11 上常见的 4GB RAM。


额外的 RAM 将使高端 iPhone 能够处理关键的运算，并应允许在后台同时打开更多应用或浏览器选项。进一步的好处可能包括提高处理器密集型相机的操作性能。

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有传言称，2020 年苹果将在“iPhone 12 Pro”上集成三摄像头阵列并加入 LiDAR 扫描仪，而普通版本将采用双摄像头系统。


值得一提的是，著名爆料者乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）在近日的一条推文中也证实了 RAM 传闻的准确性。


6GB RAM，对于 iPhone 来说应该够用了？


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传棋工作室
沙发

安卓都16GB了，还12GB呢？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看14条回复
爱无所谓
板凳
引用 @传棋工作室 的回复

安卓都16GB了，还12GB呢？

安卓就是垃圾。。

2小时前
来自 iPhone XS Max
skyey39
地板
引用 @爱无所谓 的回复

安卓就是垃圾。。

垃圾？ 你拍照杀不杀后台，相机实时演算的现在，iPhone现在这运存根本不够。

2小时前
来自 iPhone XR
love85596436
4 楼

所以LiDAR 扫描仪是个什么玩意？普通用户好像用不到吧？

2小时前
来自 iPhone X
手机锋友538kr6d
5 楼
引用 @爱无所谓 的回复

安卓就是垃圾。。

说的好像苹果不杀后台一样

2小时前
来自 iPhone 8
传棋工作室
6 楼
引用 @爱无所谓 的回复

安卓就是垃圾。。

搞以前你这么说我认同，现在这么说就过分了，苹果安卓我同时都有，安卓确实也不卡了，APP质量也上来了，目前就是那它当备用机打打游戏，关键有5G手上的安卓机12+128G具体哪款就不说了我怕有打广告的嫌疑。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
颜值稍逊冠希
7 楼
敢问那家手机公司谁拍第一？
2小时前
来自 威锋网页版
kandyzdj
8 楼

是一定要用6g呀，iphone12怎么可以不用呢！

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
killpopo
9 楼
随便怎么比较吧，我还是迫不及待呀。手中机器已经缓缓变成卡卡滴呢 哈
2小时前
来自 威锋网页版
明天1你好
10 楼
引用 @传棋工作室 的回复

安卓都16GB了，还12GB呢？

说安卓垃圾的都是憨憨

1小时前
来自 iPhone X