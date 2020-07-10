荣耀官方宣布MagicBook锐龙版7月16日发布

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在今年 5 月，一位爆料者就分享了正在开发中的搭载锐龙版处理器的荣耀 MagicBook 的一些关键细节。日前有关该机型的新细节也已经公布，荣耀官方今天宣布，MagicBook 锐龙版将于 7 月 16 日发布。





海报表明这款产品将具有“A+ 生产力”。目前无法确定这是什么意思，但这应该与笔记本的硬件性能有关。





海报还详细介绍了 MagicBook 锐龙版的一些设计要点。这款产品将主打轻薄，在外观上采用了全面屏三边微边框设计，屏幕上方未看到摄像头开孔，或像此前的版本那样将镜头设计在键盘上，有需要的时候按压才会弹出，不用的时候可隐藏起来，能更好的保护用户隐私。





另外，荣耀 MagicBook 系列锐龙版的外壳是金属材质，机身更坚固，大大增加了机器的耐用度。机身厚度控制出色，前端有便于开盖的凹槽设计。侧面设置有 USB-A、HDMI 和 USB-C 接口，丰富的接口让用户处理日常工作办公，或是闲暇时刻的娱乐消遣，皆可轻松应对。









编辑于 2020-07-10 12:35:59