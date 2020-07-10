索尼宣布向Epic Games投资2.5亿美元

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日前索尼宣布向 Epic Games 投资 2.5 亿美元，该公司是《堡垒之夜》背后的公司。迄今为止加上这项投资，Epic Games 已筹集了 18.3 亿美元。





这项交易将使索尼和 Epic 通过索尼的娱乐资产和技术产品组合以及 Epic 的社交娱乐平台和数字生态系统扩大合作范围，从而为消费者和创作者创造独特的体验。





索尼将收购 Epic Games 的少数股权，约占 1.4％，这家游戏公司的估值为 178.6 亿美元。 Epic 还确认，它将仍然能够在其他平台上发布游戏。





Epic 创始人兼首席执行官 Tim Sweeney 表示：“索尼和 Epic 都在创造力和技术的交汇处建立了业务，我们对实时 3D 社交体验的愿景是实现游戏、电影和音乐的融合。我们将共同努力，为所有消费者和内容创作者建立一个更加开放和可访问的数字生态系统。”





Epic 还是虚幻引擎的创建者，虚幻引擎是构建许多游戏的基本工具集。几周前，Epic 展示了即将在 PlayStation 5 上运行的虚幻引擎 5 图形效果。









编辑于 2020-07-10 11:38:36