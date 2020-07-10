最高支持无裁切 8K 内录，佳能推出 EOS R5/R6 全画幅专微相机

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7 月 9 日，佳能推出了新一代全画幅专微相机，分别是定位中端的 EOS R6，以及旗舰款的 EOS R5。









EOS R5 搭载佳能新开发的约 4500 万有效像素 CMOS 图像感应器，以及应用在 EOS-1D X Mark III 上的数字影像处理器 DIGIC X，官方声称能大幅提升影像数据处理性能和图像细节表现力，同时也支持 10 位色深 HEIF 格式图像记录。









连拍和对焦方面，EOS R5 在电子快门拍摄模式下最高连拍速度约 20 张/秒，使用机械快门或电子前帘快门时，最高连拍速度可达约 12 张/秒；新一代的全像素双核 CMOS AF II 在「面部 + 追踪」自动对焦模式下，自动对焦范围扩展到最大约 100% 画面，进一步提升对焦精准度及被摄体追踪效果，此外 EOS iTR AF X 还能够对人物的头部、面部、眼睛，以及猫、狗、鸟的身体、面部甚至眼睛进行快速检测识别并实现跟踪对焦。









视频方面，EOS R5 也是首款支持无裁切 8K 内录的 EOS 全画幅数码相机，并可进行 8K 超采样 4K 视频记录，支持 12 位 8K RAW 视频、4K 120P 超高清升格慢动作、4:2:2 10 位 Canon Log 以及 HDR PQ 记录模式。





EOS R5 在 EOS 相机中首次搭载了机身 5 轴防抖，搭配使用支持光学防抖的镜头时，通过机身和兼容镜头的协同工作，最大可实现 8 级抖动补偿效果，让手持低速快门拍摄也能拍出清晰高画质图像。









EOS R5 还是首款支持双频段 5GHz/2.4GHz Wi-Fi 功能的 EOS 机型，可更加快速、稳定进行无线连接及影像传输。相机兼具坚固与轻量化、防尘防水滴结构，提升日常及特殊环境下的耐用性和可靠性。此外，该机采用 CFexpress + SD 双卡槽设计，并且采用了新型号锂电池 LP-E6NH，在尺寸与 LP-E6N 保持一致的基础上，容量进一步提升至 2130mAh，带来了更长的续航表现。





除了推出旗舰的全画幅专微 EOS R5，佳能还发布了 EOS R6，主打的是高性价比。









EOS R6 搭载了 EOS R5 同款的 DIGIC X 数字影像处理器，传感器则采用了约 2010 万有效像素 CMOS。连拍和对焦性能也和 EOS R6 接近， 分别为 20 张/秒的电子快门和 12 张/秒的机械快门，在 「面部+追踪」自动对焦模式下，自动对焦范围扩展到最大约 100% 画面，也能够对人物的头部、面部、眼睛，以及猫、狗、鸟的身体、面部甚至眼睛进行快速检测识别并实现跟踪对焦。









视频方面，EOS R6 支持 5.1 K超采样 4K UHD 60P、Full HD 120P 视频录制及 10 位 4:2:2 Canon Log、HDRPQ（H.265/HEVC）记录。





EOS R6 也搭载了机身 5 轴防抖，搭配使用支持光学防抖的镜头时，通过机身和兼容镜头的协同工作，最大可实现 8 级抖动补偿效果。





EOS R5 裸机售价 25999 元，EOS R6 裸机售价 15999 元。





编辑于 2020-07-10 10:52:33