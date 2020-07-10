iOS/iPadOS 13.6 GM发布：iPhone将会变身车钥匙

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苹果今天发布了即将到来的 iOS/iPadOS 13.6 更新的最终 GM Beta 版本，该版本已发布给开发者以及公测用户。





安装正确的配置文件后，测试用户就可以从苹果开发者中心或通过 OTA 更新 iOS 和‌ iPadOS‌ 13.6。





iOS 13.6 更新添加了用于自定义软件更新的开关，使用户可以更精确地控制新软件的下载和安装。iOS 用户也可以决定当他们的 iPhone 或 iPad 连接到 WiFi 时是否应该自动下载 iOS 更新，以及何时安装这些更新。





另外，苹果的 CarKey 功能也在 iOS 13.6 中正式引入。苹果公司正在与宝马紧密合作开发该功能，此功能将允许用户使用 iPhone 解锁并启动兼容的汽车。





一般来说，GM 版几乎和正式版无异，相信苹果会很快带来 iOS/iPadOS 13.6 的正式版本。



