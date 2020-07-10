公测来啦：iOS/iPadOS 14首个公测版本发布

乔纳森森森 发表于: 07-10 10:17:13
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尝鲜依然需要谨慎。

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苹果今天向用户推送了 iOS 14 和 iPadOS 14 的首个公测版系统，距离苹果发布开发者 Beta 2 仅仅过去了一天的时间。

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加入了 Apple Beta 测试计划的公共 Beta 测试人员可以在 iOS 设备上安装正确的证书后，通过无线方式下载 iOS/‌iPadOS‌ 14 更新，再次需要提醒的是，公测版最好不要安装在主要设备上，因为这是 Beta 版软件，依然存在不少的 Bug。


总的来说，iOS/‌iPadOS‌ 14 的首个公测版的更新内容大致上和开发者 Beta 2 一样，这也是苹果的惯常做法，即公测版版号往往会“落后于”开发者版本一个版号。

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想要尝鲜的用户可以前往 Apple Beta 版软件计划网站(beta.apple.com)，登陆注册之后即可下载对应设备的描述文件，将描述文件下载到设备之后，即可在系统更新中，收到最新的公测版系统。


根据苹果官网的标示：iOS 14 系统支持 iPhone 6s、iPod touch(第七代) 及后续机型升级；iPadOS 14 支持 iPad Air2、iPad mini4、iPad(第五代)、iPad Pro 及后续机型升级。


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Lifestyles
沙发
我是一楼吗?大声的告诉我。
3小时前
来自 威锋网页版
尤文图斯前锋C
板凳

13.6B3真心不错，比iOS14流畅 app不闪退 Wi-Fi信号强。现在去DFU刷13.6GM。

3小时前
来自 iPhone X
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a6756789
地板

三楼

3小时前
来自 iPhone 6S Plus
水果电脑
4 楼

骗升级吗？还是12的系统。

3小时前
来自 iPhone XS Max
Felix_Feng
5 楼

13.5养老，反正有越狱

2小时前
来自 iPhone 11
大橘子吉
6 楼
14B2版本不用更新这个公测版吧~
2小时前
来自 威锋网页版
手机锋友ka5klqy
7 楼
引用 @尤文图斯前锋C 的回复

13.6B3真心不错，比iOS14流畅 app不闪退 Wi-Fi信号强。现在去DFU刷13.6GM。

刷了 等出正式版天天提醒你升级？

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
海岛大亨大
8 楼
image之前安装了测试版的描述文件，把文件卸载了。现在想安装公测版的描述文件，怎么安装不上？手机已安装成功。
2小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
尤文图斯前锋C
9 楼
引用 @手机锋友ka5klqy 的回复

刷了 等出正式版天天提醒你升级？

都一天两刷，还怕啥

2小时前
来自 iPhone X
bhaji
10 楼
引用 @海岛大亨大 的回复
image之前安装了测试版的描述文件，把文件卸载了。现在想安装公测版的描述文件，怎么安装不上？手机已安装成功。
暂时只放出ios、ipados公测，其他三个都还没放出
2小时前
来自 威锋网页版