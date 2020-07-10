公测来啦：iOS/iPadOS 14首个公测版本发布

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苹果今天向用户推送了 iOS 14 和 iPadOS 14 的首个公测版系统，距离苹果发布开发者 Beta 2 仅仅过去了一天的时间。





加入了 Apple Beta 测试计划的公共 Beta 测试人员可以在 iOS 设备上安装正确的证书后，通过无线方式下载 iOS/‌iPadOS‌ 14 更新，再次需要提醒的是，公测版最好不要安装在主要设备上，因为这是 Beta 版软件，依然存在不少的 Bug。





总的来说，iOS/‌iPadOS‌ 14 的首个公测版的更新内容大致上和开发者 Beta 2 一样，这也是苹果的惯常做法，即公测版版号往往会“落后于”开发者版本一个版号。





想要尝鲜的用户可以前往 Apple Beta 版软件计划网站(beta.apple.com)，登陆注册之后即可下载对应设备的描述文件，将描述文件下载到设备之后，即可在系统更新中，收到最新的公测版系统。





根据苹果官网的标示：iOS 14 系统支持 iPhone 6s、iPod touch(第七代) 及后续机型升级；iPadOS 14 支持 iPad Air2、iPad mini4、iPad(第五代)、iPad Pro 及后续机型升级。



