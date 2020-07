早高FENG：索尼公布PS5实体游戏封面设计/苹果推出全新教育课程

>>>2020 苹果教育优惠来袭,购买就送 AirPods!点击进入苹果教育商店。(注意:若 App 端无法直接点开链接,请尝试长按)









▎索尼公布 PS5 实体游戏封面设计





昨天晚上索尼首次公开了次世代游戏 PS5 实体版光盘的盒子包装设计,索尼首次公布的 PS5 游戏封面来自于 Insomniac Games 开发的《漫威蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯》,作为 2018 年《漫威蜘蛛侠》的后续作品,本作使用了全新的主角。考虑到本作是首个公开的 PS5 游戏封面作品,所以该游戏极有可能和 PS5 一起于年末首发,除了顶部使用了白色背景及黑色字体之外,整体上继承了 PS4 游戏封面设计思路,右下角还加上了索尼工作室的新标识。





▎苹果推出全新教育课程





苹果公司今天宣布对其“Develop in Swift ”和“Everyone Can Code”教育计划进行重大改进,提供免费课程和新的“Develop in Swift”在线课程,以帮助教师掌握 Swift 应用开发教学的速度。Develop in Swift 面向高中及以上的学生,其课程完全重新设计,并包括四本通过苹果图书提供的免费书籍。Develop in Swift Explorations、Develop in Swift AP CS Principles、Develop in Swift Fundamentals 和 Develop in Swift Data Collections,前三本现在就可以买到,第四本将在今年秋季推出。





▎三星 Micro LED 电视生产或推迟





智能电视网透露,近日有消息人士对韩国媒体 The Elec 表示,三星电子的 Micro LED 电视生产计划或将被推迟,但三星仍有望在下半年推出 Micro LED 电视。三星此前预计最快 2020 年 9 月推出 Micro LED 商用电视,包括 75、88、93 和 110 英寸的家用型号。据悉,三星最初计划在今年上半年结束 Micro LED 必要组件的生产,并在下半年正式推出商用 Micro LED 电视,而消息人士表示,三星目前还没有开始生产相关电视组件,而相关 Micro LED 生产商也没有收到生产时间表。





▎戴尔推出全新 S 系列显示器





戴尔今天宣布推出全新的 S 系列显示器,采用铂银色的时尚设计。这些新的显示器将提供从 27 英寸到 32 英寸的尺寸。它们还配备了集成式扬声器、99% sRGB 色彩覆盖率和 AMD FreeSync 技术,可实现流畅的视觉效果。戴尔 32 英寸曲面 4K 超高清显示器(S3221QS)于 8 月 20 日全球上市,售价 499.99 美元起,约 3496 元。戴尔 27 英寸 4K 超高清显示器(S2721QS)于 8 月 20 日全球上市,起售价 449.99 美元,约 3146 元。戴尔 27 英寸显示器(S2721DS)于 8 月 20 日全球上市,起售价为 349.99 美元,约 2447 元。









编辑于 2020-07-10 10:02:58