各显各「京」彩，全新北京三里屯 Apple Store 即将开业

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从去年开始，坐落于北京三里屯商业区的「Apple 三里屯」旁边的建筑就一直处于施工状态，传闻这里将建成一座新的三里屯 Apple Store。而在今天，苹果也正式在官网宣布全新 Apple 三里屯即将开幕。









从微博用户（@ 孙艺航2008）拍摄的现场照片来看，这座位于旧三里屯 Apple Store 旁边的全新建筑已经装修完毕，虽然仍然处于围蔽状态，但外立面已经换上了「各显各京彩」的装饰主题贴纸，店铺两边的楼梯也已经种植了各种绿植。

















苹果在 2015 年引入了新的零售店设计风格，此前的不锈钢墙壁、瓷砖地板被「Genius 天才园」、石灰石墙和水磨石地板所取代，同时出现了更多的室内绿色植被和「互动坊」区域，这是一个活力四射的聚会场所，四周环绕 6K 影像墙，能够用来承办各类「Today at Apple」课程，包括制作 iTunes 影片以及 Apple Music 新音乐和音乐视频的独家首映。





从图片来看，新的「Apple 三里屯」采用了和 Apple Park 游客中心、芝加哥 Apple Michigan Avenue 等 Apple Store 一样的碳纤维屋顶。不出意外的话，内部也将配备诸如「Genius 天才园」「互动坊」「商谈室」等功能区。





作为中国内地第一家 Apple Store，北京三里屯店于 2008 年 7 月 19 日开业，当时正值 iPhone 3G 发布、北京奥运会开幕前夕。如今十多年多去了，中国内地的 Apple Store 数量已经飙升到了 42 家，覆盖了全国 14 个省市及地区，其中最新的一家是 2018 年落地在苏州工业园区的「Apple 苏州」。





编辑于 2020-07-10 12:19:25