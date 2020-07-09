Mac版Fujifilm X Webcam发布：用无反相机做网络摄像头

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富士（Fujifilm）今天发布了适用于 macOS 系统的软件-Fujifilm X Webcam，这一软件能够让你使用 X 系列无反相机作为 Mac 的网络摄像头使用。

富士的网络摄像头工具最初于 5 月发布了 Windows PC 版本，富士后来表示，由于客户在发布 PC 版应用时的“强烈反应”，它将在 7 月中旬提供 Mac 版本。





富士，佳能和松下已经开发了将摄像头功能引入其相机的软件。摄像头通过 USB 线连接，可为视频通话提供清晰的图像。





富士也扩大了 Fujifilm X Webcam 所支持的 X 系列无反相机的数量，现在新增支持 X-T200 和 X-A7。已经支持的其他相机包括 X-H1、X-Pro2、X-Pro3、X-T2、X-T3 和 X-T4。 Fujifilm X Webcam 还可以与所有三个 GFX 中画幅相机配合使用。





Fujifilm 表示该软件与 Chrome 和 Edge 浏览器兼容，并支持 Google Meet、Microsoft Teams、Zoom、Skype 和 Messenger Room 这些软件。



