国内首部8K全流程制作的电视剧杀青在即

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虽然 8K 电视在国内早已不新鲜，但目前困扰用户的问题其实是 8K 片源的缺乏。用户即使买了 8K 电视，也找不到合适的内容播放，虽然有些内容可以通过算法升级到 8K，但用户要的显然不是这样。





近日，我国首部全部采用 8K 超高清电视技术拍摄制作的电视剧《两个人的上海》即将杀青。该剧由东方明珠新媒体股份有限公司旗下尚世影业主投主制，采用 “8K 全流程”制作，从拍摄期、制作前/后期、合成期，直至成片输出的整个过程，都使用 8K 设备和渲染工厂支持的后期平台来完成，这在国内尚属首次。





该片总制片人崔轶表示：“8K 影像的魔幻力、画面的绚丽程度，以及色彩的还原度、美感，就如同电影胶片的质感，经得起时间的洗礼。”





毕竟，8K 显示的画质像素是 4K 分辨率的 4 倍，是现在主流 1080P 分辨率的 16 倍。





现实主义题材都市情感电视剧《两个人的上海》改编自 2010 年出版的同名畅销小说。电视剧版《两个人的上海》在原著小说基础上，根据当下的现实环境做了升级。该片由郭京飞、王珞丹主演。









编辑于 2020-07-09 18:07:26