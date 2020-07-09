Garmin更新智能手表产品线：采用太阳能技术

乔纳森森森 发表于: 07-09 17:48:43
来自 威锋网页版
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价格也并不便宜。

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Garmin 刚刚推出了其现有智能手表产品线的更新版本。这些产品有一个新的卖点，即太阳能技术。

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新的 Garmin 更新适用于 4 种现有型号。包括 Instinct、Fenix 6、Fenix 6s 和 Tactix Delta。值得注意的是，Garmin 过去曾推出过太阳能智能手表，但此次更新确实为之前推出的可穿戴设备注入了新的活力。新产品有望延长电池水平，并提供一些新功能，例如支持冲浪，山地自行车和攀岩活动。除了包含太阳能技术外，新的更新不会对其规格进行任何重大更改。


Fēnix 6 Solar 旗舰版在智能模式下续航长达 14 天，在有充足阳光的情况下可提供 16 天续航。Fēnix 6s Solar 专业版在智能模式下续航长达 9 天，在有充足阳光的情况下可提供 10.5 天续航。

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另一方面，Garmin Instinct 推出了三种新的太阳能型号：Instinct Solar，Instinct Solar Surf Edition 和 Instinct Soar Tactical Edition。如果提供充足的阳光照射，整个产品系列在智能手表模式下可提供长达 50 天的电池续航。而如果在省电模式下使用，它们的使用时间会更长。


最后，军用级别的智能手表 Tactix Delta 可以使用太阳能充电来延长使用时间，并且可以使用 Power Manager 模式在室内可提供长达 21 天的使用续航，在充足日照条件下，续航长达 24 天。


价格方面，Instinct Solar 的起售价为 400 美元（约 2794 元），Fenix 6 系列的起售价为 850 美元（约 5938 元），Tactix Delta 太阳能的起售价为 1100 美元（约 7685 元）。




编辑于 2020-07-09 18:00:36

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宅一生
沙发
Rich guy's toy .
3小时前
来自 威锋网页版
瞎基巴搞
板凳

续航是个好东西！苹果的手表续航真的难啊！我都关了很多功能。最多也就能顶两天。

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
VenenoTiger
地板

这定位到底是个啥 这么贵还不如apple watch香 但军用级别往野外生存方面走为啥还要显示屏...传统机械都不用担心续航 纽扣电池都比这强

2小时前
来自 iPhone XS
查看2条回复
bySpeedMAX
4 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

这定位到底是个啥 这么贵还不如apple watch香 但军用级别往野外生存方面走为啥还要显示屏...传统机械都不用担心续航 纽扣电池都比这强

定位是爬山爱好者，极限运动爱好者，户外生存爱好者..

2小时前
来自 iPhone XR
酱一酱
5 楼

也就是即使有太阳能也没多几天续航，还需要充电。这样的话还是普通版合适。

1小时前
来自 iPhone 11
VenenoTiger
6 楼
引用 @bySpeedMAX 的回复

定位是爬山爱好者，极限运动爱好者，户外生存爱好者..

那这这么贵为什么不买那些数字表 续航根本不用担心 功能都很全 也不用担心没有太阳

6分钟前
来自 iPhone XS