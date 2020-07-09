Garmin更新智能手表产品线：采用太阳能技术

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Garmin 刚刚推出了其现有智能手表产品线的更新版本。这些产品有一个新的卖点，即太阳能技术。





新的 Garmin 更新适用于 4 种现有型号。包括 Instinct、Fenix 6、Fenix 6s 和 Tactix Delta。值得注意的是，Garmin 过去曾推出过太阳能智能手表，但此次更新确实为之前推出的可穿戴设备注入了新的活力。新产品有望延长电池水平，并提供一些新功能，例如支持冲浪，山地自行车和攀岩活动。除了包含太阳能技术外，新的更新不会对其规格进行任何重大更改。





Fēnix 6 Solar 旗舰版在智能模式下续航长达 14 天，在有充足阳光的情况下可提供 16 天续航。Fēnix 6s Solar 专业版在智能模式下续航长达 9 天，在有充足阳光的情况下可提供 10.5 天续航。

另一方面，Garmin Instinct 推出了三种新的太阳能型号：Instinct Solar，Instinct Solar Surf Edition 和 Instinct Soar Tactical Edition。如果提供充足的阳光照射，整个产品系列在智能手表模式下可提供长达 50 天的电池续航。而如果在省电模式下使用，它们的使用时间会更长。





最后，军用级别的智能手表 Tactix Delta 可以使用太阳能充电来延长使用时间，并且可以使用 Power Manager 模式在室内可提供长达 21 天的使用续航，在充足日照条件下，续航长达 24 天。





价格方面，Instinct Solar 的起售价为 400 美元（约 2794 元），Fenix 6 系列的起售价为 850 美元（约 5938 元），Tactix Delta 太阳能的起售价为 1100 美元（约 7685 元）。









编辑于 2020-07-09 18:00:36