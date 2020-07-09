iQOO Z1x正式发布：1598元起的骁龙765G手机

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今天上午，iQOO举行新品发布会正式发布了新机 iQOO Z1x。





iQOO Z1x 配备一块 6.57 英寸 LCD 极点全面屏，2408 x 1080 分辨率，98% sRGB 色域覆盖，支持 DCI-P3 色域。同时，还支持 120Hz 刷新率，并支持全局自适应，可以根据应用场景调整刷新率。





硬件方面，iQOO Z1x 搭载骁龙 765G 处理器，内置 5000mAh 大容量电池，支持 VEG 能量守护技术，同时支持 33W 闪充。此外，还搭载 PC 级液冷散热技术。游戏方面，iQOO Z1x 搭载娱乐全家桶，包括鹰眼显示增强，LTM 阳光屏，游戏环绕音，4D 游戏震感 2.0 以及电竞模式等。





QOO Z1x 配置了全方位的天线系统，在 4G、5G、Wi-Fi 多网络的复杂场景下，支持智能网络切换，iQOO Z1x 还可以同时连接 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 网络。





拍照方面，iQOO Z1x 搭载 4800 万 AI 三摄，还配置了丰富有趣的拍摄功能。Hyper-HDR 功能可让用户轻松拍出人物明亮、背景细节完整的逆光照片；超级夜景 2.0 可在瞬间将多张照片多帧降噪，快速输出高品质的夜拍照片；短视频 2.0 可让用户便捷的拍摄并剪出支持多重特效的炫酷短视频。前置相机支持美颜多风格，满足不同美颜需求，还支持前置超级夜景。





配色上，iQOO Z1x 有海蔚蓝、锐酷黑和冰川白三种。售价方面，6GB+64GB 版 1598 元，6GB+128GB 版 1798 元，8GB+128GB 版 1998 元，8GB+256GB 版 2298 元，目前已经开售。



