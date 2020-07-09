采用苹果自家处理器的Mac依然支持Thunderbolt标准

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据 The Verge 报道，苹果此前已经在 WWDC 上宣布 Mac 产品未来将会转移到自家的 Apple Silicon 处理器而非英特尔处理器，不过需要注意的是，苹果已承诺继续支持 Thunderbolt 标准。





苹果发言人在一份声明中指出，苹果即将推出的机器将支持英特尔的 Thunderbolt USB-C 标准。





“十多年前，苹果与英特尔合作设计和开发了 Thunderbolt，如今，我们的客户享受到它为每台 Mac 带来的速度和灵活性。我们仍然致力于 Thunderbolt 的未来，并将在支持 Apple Silicon 的 Mac 中为其提供支持。”





据苹果称，Apple Silicon 将通过功能更强大的 Mac 带来新的性能水平，Mac还具有更高的能源效率和更长的电池水平。





就在今天，英特尔正式官宣了下一代通用电缆连接解决方案 Thunderbolt 4 的详情，全新的 Thunderbolt 4 仍然兼容 USB-C 接口，速率仍为 40Gbps。



