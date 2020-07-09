采用苹果自家处理器的Mac依然支持Thunderbolt标准

乔纳森森森 发表于: 07-09 12:24:17
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是个不错的决定。

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据 The Verge 报道，苹果此前已经在 WWDC 上宣布 Mac 产品未来将会转移到自家的 Apple Silicon 处理器而非英特尔处理器，不过需要注意的是，苹果已承诺继续支持 Thunderbolt 标准。

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苹果发言人在一份声明中指出，苹果即将推出的机器将支持英特尔的 Thunderbolt USB-C 标准。


“十多年前，苹果与英特尔合作设计和开发了 Thunderbolt，如今，我们的客户享受到它为每台 Mac 带来的速度和灵活性。我们仍然致力于 Thunderbolt 的未来，并将在支持 Apple Silicon 的 Mac 中为其提供支持。”


据苹果称，Apple Silicon 将通过功能更强大的 Mac 带来新的性能水平，Mac还具有更高的能源效率和更长的电池水平。

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就在今天，英特尔正式官宣了下一代通用电缆连接解决方案 Thunderbolt 4 的详情，全新的 Thunderbolt 4 仍然兼容 USB-C 接口，速率仍为 40Gbps。


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blueych
沙发
决定继续再用5年16寸MBP的我默默飘过……
2小时前
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poilkk
板凳
引用 @blueych 的回复
决定继续再用5年16寸MBP的我默默飘过……
你就说你刚买的2W多的16寸MBP就是了smile
2小时前
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blueych
地板
引用 @poilkk 的回复
你就说你刚买的2W多的16寸MBP就是了smile
其实我也是很喜欢追科技潮流的人，苹果手机基本一年一换，只是这笔记本太贵了，追不起啊，唉。要是笔电2-3年一更新就好了。
2小时前
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binbin0891
4 楼

14款mbp 估计再战到3-4年退休

1小时前
来自 iPhone 8
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nichan
5 楼

这是一个非常棒的消息

1小时前
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陈仨児
6 楼
所以雷电4和雷电3的区别是什么
1小时前
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仰望45度的角
7 楼
19款mbp还能再战10年
1小时前
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michaelliu
8 楼
引用 @binbin0891 的回复

14款mbp 估计再战到3-4年退休

正在 2012 年 13 寸 MacBook Pro 回复 - 目前还在用它 FCPX 剪辑 1080p 之类
1小时前
来自 威锋网页版
binbin0891
9 楼
引用 @michaelliu 的回复
正在 2012 年 13 寸 MacBook Pro 回复 - 目前还在用它 FCPX 剪辑 1080p 之类

md101系列吧 神机最后一代光驱

1小时前
来自 iPhone 8
cnSAGA
10 楼

06款imac路过

1小时前
来自 iPhone 7 Plus