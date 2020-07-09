Mini-LED屏14英寸MBP将于明年初量产

乔纳森森森 发表于: 07-09 11:39:39
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14英寸很可能取代13英寸机型。

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据台湾研究公司 TrendForce 称，苹果供应商将开始竞争 2021 年第一季度带 Mini-LED 显示屏的新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型的制造订单。

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自从去年苹果用新的 16 英寸型号替代 15 英寸 MacBook Pro 以来，有关 14 英寸 MacBook Pro 的传闻就开始浮出水面。苹果分析师郭明錤此前曾表示，苹果计划在 2021 年底之前发布至少六款 Mini-LED 产品，包括 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型。


Mini-LED 显示屏具有与最新 iPhone 上的 OLED 屏相同的许多优势，包括高亮度和高对比度，这种面板还可以带来更薄和更轻的产品设计。

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作为上个月 WWDC 的一部分，苹果宣布将从今年晚些时候开始转换到 Mac 专用的自家设计的处理器，并且预计过渡将在两年左右完成。在此时间范围内，14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型很大可能会由 Apple Silicon 提供支持。


TrendForce 还预计苹果将在 2021 年第一季度发布配备 Mini-LED 屏的 12.9 英寸 iPad Pro，这与最近的传言相符。这家研究公司还认为该设备将搭载基于 5nm 的 A14X 芯片。与 iPhone 12 机型一样，下一代 iPad Pro 机型也有望支持 5G 连接功能。


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手机锋友xa4vv9b
沙发
用了6年的mbp 15就等这波更新了
3小时前
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poilkk
板凳
MacBook系列的屏幕跟其他品牌的对比，已经够薄了。说白了就是为了涨价而已
2小时前
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blueych
地板
我的16寸MBP还要再战5年！
2小时前
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