分析师：不附赠耳机充电器后iPhone 12价格仍略有上涨

乔纳森森森 发表于: 07-09 10:50:57
来自 威锋网页版
1600
17
只看作者
感觉苹果不会那么激进？

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！点击进入苹果教育商店



尽管有报道称苹果今年不会在 iPhone 12 型号中附赠 EarPods 和充电器，但一位分析师认为，与 iPhone 11 系列产品相比，价格仍将略有上涨。

image

在提供给 MacRumors 的研究报告中，分析师 Jeff Pu 预测，新款 5.4 英寸型号的 iPhone 12 定价将从 749 美元开始，比基本型号 iPhone 11 的 699 美元增加 50 美元。Pu 表示，价格主要归因于所有 ‌iPhone 12‌ 机型上增加了 5G 支持和 OLED 屏，而基本型号‌的 iPhone 11‌ 只采用了 LCD 屏。


由于采用了 5G 技术，Pu 认为涨价将被“消费者接受”并且“不会影响需求”，但是，如果传闻将 EarPods 和充电器从包装盒中“取出”的话，此举仍会引起争议。

image

根据 Pu 的预测推断，6.1 英寸的 iPhone 12 的起售价可能为 799 美元或 849 美元，因此，想要坚持使用与 iPhone 11 相同尺寸的客户可能会面临 100 美元到 150 美元的较大涨价。目前尚不清楚价格上涨是否会扩展到 Pro 和 Pro Max 型号，目前这两款产品的起售价分别为 999 美元和 1099 美元。


这一预测与爆料者乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）共享的信息相矛盾，乔恩·普罗瑟称 iPhone 12 系列的起售价为 649 美元。


附：文中美元价格转换


50 美元：约合 350 元

100 美元：约合 700 元

150 美元：约合 1050 元

649 美元：约合 4545 元

699 美元：约合 4895 元

749 美元：约合 5246 元

999 美元：约合 6997 元

1099 美元：约合 7697 元





编辑于 2020-07-09 11:06:08

全部回复(17)
只看作者
正序查看 倒序查看
手机锋友538kr6d
沙发

如果真的是这样，说一句不要逼脸不过分吧

3小时前
来自 iPhone 8
查看3条回复
bySpeedMAX
板凳
引用 @手机锋友538kr6d 的回复

如果真的是这样，说一句不要逼脸不过分吧

厂商大势所为，智能手机出货量这么大，不仅要考虑环境更要考虑价格

3小时前
来自 iPhone XR
llc5476
地板

关键是你官方配件还卖的那么贵

3小时前
来自 iPhone 8
紫云公爵
4 楼

库克不要脸到底了！

3小时前
来自 iPhone 6S Plus
就看看3399
5 楼

ccp大外宣确定 估计和天天舔华为的是同一人

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
j5550286
6 楼

亲爱的库克叔叔，如果减量加价的话，我的6s就一直用到你退休，当初旗舰机中配也就5988的价格，现在都快翻了一倍了

3小时前
来自 iPhone 6S
三叶糖
7 楼
引用 @bySpeedMAX 的回复

厂商大势所为，智能手机出货量这么大，不仅要考虑环境更要考虑价格

考虑价格，减配还涨价……

2小时前
来自 iPhone X
dvj198645
8 楼

完了，买不起了，还是继续用爱疯7吧

2小时前
来自 iPhone 7
mimino
9 楼
引用 @bySpeedMAX 的回复

厂商大势所为，智能手机出货量这么大，不仅要考虑环境更要考虑价格

就喜欢你这种回答 保护环境 呵呵

2小时前
来自 iPhone XR
poilkk
10 楼
就跟苹果什么时候要过脸一样，哪一年苹果手机的利润不是手机届的老大？
2小时前
来自 威锋网页版