分析师：不附赠耳机充电器后iPhone 12价格仍略有上涨

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！点击进入苹果教育商店









尽管有报道称苹果今年不会在 iPhone 12 型号中附赠 EarPods 和充电器，但一位分析师认为，与 iPhone 11 系列产品相比，价格仍将略有上涨。





在提供给 MacRumors 的研究报告中，分析师 Jeff Pu 预测，新款 5.4 英寸型号的 iPhone 12 定价将从 749 美元开始，比基本型号 iPhone 11 的 699 美元增加 50 美元。Pu 表示，价格主要归因于所有 ‌iPhone 12‌ 机型上增加了 5G 支持和 OLED 屏，而基本型号‌的 iPhone 11‌ 只采用了 LCD 屏。





由于采用了 5G 技术，Pu 认为涨价将被“消费者接受”并且“不会影响需求”，但是，如果传闻将 EarPods 和充电器从包装盒中“取出”的话，此举仍会引起争议。





根据 Pu 的预测推断，6.1 英寸的 iPhone 12 的起售价可能为 799 美元或 849 美元，因此，想要坚持使用与 iPhone 11 相同尺寸的客户可能会面临 100 美元到 150 美元的较大涨价。目前尚不清楚价格上涨是否会扩展到 Pro 和 Pro Max 型号，目前这两款产品的起售价分别为 999 美元和 1099 美元。





这一预测与爆料者乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）共享的信息相矛盾，乔恩·普罗瑟称 iPhone 12 系列的起售价为 649 美元。





附：文中美元价格转换





50 美元：约合 350 元

100 美元：约合 700 元

150 美元：约合 1050 元

649 美元：约合 4545 元

699 美元：约合 4895 元

749 美元：约合 5246 元

999 美元：约合 6997 元

1099 美元：约合 7697 元













编辑于 2020-07-09 11:06:08