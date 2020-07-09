2020 苹果教育优惠来袭！购机不仅享折扣，还有 AirPods 免费送

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！点击进入苹果教育商店。 (注意：若 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









一年一度的苹果教育优惠在今天拉来帷幕，7 月 9 日至 9 月 29 日，以教育优惠购买符合条件的 Mac 或 iPad，即可在享受优惠价格的基础上免费获赠 AirPods（配有线充电盒），也可以选择换购 AirPods（配无线充电盒）或 AirPods Pro。









和往年一样，本次苹果教育优惠（赠送 AirPods）覆盖的产品仅包括特定型号的 Mac 和 iPad，具体型号如下：iMac、iMac Pro、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Air、iPad Pro，只有购买以上产品才可获赠 AirPods，但在教育商店内，购买其他产品也可享受教育优惠折扣。





以原起售价为 7999 元的 MacBook Air 为例，在享受了教育优惠折扣之后仅售 7199 元，并且还可以免费获赠价值 1246 元的 AirPods（配有线充电盒），抑或以 312 元/ 753 元换购 AirPods（配无线充电盒）/AirPods Pro。









具体的教育优惠价格如下：





丨iMac Pro：35047 元起（ － 800 元）

丨iMac：8004 元起（ － 800 元）

丨MacBook Pro 16'：17399 元起（ － 1600 元）

丨MacBook Pro 13'：9199 元起（ － 800 元）

丨Macbook Air：7199 元起（ － 800 元）

丨iPad Air：3701 元起（ － 196 元）

丨iPad Pro：5829 元起（ － 400 元）









此外，部分配件也可以享受教育优惠折扣，例如原价 969 元的第二代 Apple Pencil 现仅售 895 元，原价 1239 元的智能键盘现仅售 1159 元。值得一提的是，本次苹果教育优惠还适用于已被录取的大一新生，具体的适用人群如下：





高校学生及家长：目前在中国大陆高校就读或已被录取的学生及其父母； 教师和教职员工：幼儿园、小学、中学（包括公立或私立幼儿园、初级或高级中学），或中国大陆高校（包括公立或私立大学及专科院校）的教职工。





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编辑于 2020-07-09 14:37:38