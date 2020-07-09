别吐槽苹果了：三星明年开始可能也不附赠充电器了

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据韩国网站 ETnews 称，三星从 2021 年开始不打算在其某些智能手机的盒子中附赠充电器。





外媒指出，三星和苹果一样，正计划淘汰电源适配器（也就是充电器），因为充电器已经“普及”，这将使该公司降低智能手机的生产成本。





有多种传闻表明，苹果计划停止在未来的 iPhone 机型中提供电源适配器和 EarPods，而仅附赠充电线。





目前，苹果会根据设备为 iPhone 配备 18W 电源适配器或 5W 电源适配器，但在 2020 年开始，用户可能需要从苹果或第三方公司单独购买。然而，由于拥有苹果产品多年，许多人手头上可能有多个电源适配器。





三星每年的智能手机出货量都超过数亿部，如果将充电器在产品的包装中移除，确实在一定程度上可以降低成本，但消费者未必会很快接受这一举动，除非三星在零售价方面给予消费者一定的优惠。目前，三星官方目前还未对此事有过任何表态。









编辑于 2020-07-09 11:06:29