别吐槽苹果了：三星明年开始可能也不附赠充电器了

乔纳森森森 发表于: 07-09 10:13:59
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此举也是为了降低成本的考虑。

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据韩国网站 ETnews 称，三星从 2021 年开始不打算在其某些智能手机的盒子中附赠充电器。

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外媒指出，三星和苹果一样，正计划淘汰电源适配器（也就是充电器），因为充电器已经“普及”，这将使该公司降低智能手机的生产成本。


有多种传闻表明，苹果计划停止在未来的 iPhone 机型中提供电源适配器和 EarPods，而仅附赠充电线。


目前，苹果会根据设备为 iPhone 配备 18W 电源适配器或 5W 电源适配器，但在 2020 年开始，用户可能需要从苹果或第三方公司单独购买。然而，由于拥有苹果产品多年，许多人手头上可能有多个电源适配器。

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三星每年的智能手机出货量都超过数亿部，如果将充电器在产品的包装中移除，确实在一定程度上可以降低成本，但消费者未必会很快接受这一举动，除非三星在零售价方面给予消费者一定的优惠。目前，三星官方目前还未对此事有过任何表态。




编辑于 2020-07-09 11:06:29

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blueych
沙发
他不配充电器的理由到底是什么呢？另外买他的无线充？
4小时前
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blueych
板凳
为了省成本和多赚钱，真的是一切办法都用尽。
4小时前
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fly787888
地板

对了，家里有无线充，充电宝不大随身带。。。

4小时前
来自 iPhone XS
美味基佬
4 楼

怪不得 像三星这种国产品牌就应该早点倒闭

4小时前
来自 iPhone XS Max
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任e逍遥
5 楼

如果原本附送的还是5V1A，那我可以不要。我家里至少105V1A了。

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
卑鄙的o我
6 楼
希望零售价有所下降，不然用户无法接受配件的删减
4小时前
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schway
7 楼

怕爆炸找他吧？电池不好甩锅充电器吧？

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
香猪使者
8 楼

苹果五十步笑百步

4小时前
来自 iPhone XS
穿ADIDAS的猴子
9 楼
都是为了多点利润。其实也好，我家很多很多充电器，现在手机都是电脑，多功能86面板（西门子），汽车上的线。
4小时前
来自 威锋网页版
小小小小龙龙龙
10 楼
引用 @美味基佬 的回复

怪不得 像三星这种国产品牌就应该早点倒闭

我他妈缓缓打出一个问号❓

4小时前
来自 iPhone 11