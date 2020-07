早高FENG：高通正式发布骁龙865 Plus 5G芯片/iPhone用户称音乐应用耗电

>>>2020 苹果教育优惠来袭,购买就送 AirPods!点击进入苹果教育商店





▎高通正式发布骁龙865 Plus 5G芯片





高通发布了最新的旗舰芯片骁龙 865 Plus 5G 移动平台,865 Plus 采用了我们熟悉的 Kryo 585 CPU 和 Adreno 650 GPU,但却能发挥出更大的威力。高通表示,由于采用了更高的 3.1GHz 时钟速度,该处理器的性能相比普通的骁龙 865 现在提升了 10%。同时,图形渲染性能也提高了 10%,仍然可以在这基础上提供 144 Hz 的刷新率支持、加速渲染和可更新的 GPU 驱动支持等功能。骁龙 865 Plus 延续支持 HDR 游戏,10 位色深和 Rec.2020 色域,以及硬件加速的 H.265 和 VP9 解码,此外,还有 HDR10+、HDR10、HLG 和 Dolby Vision 的 HDR 播放特性。









▎Intel正式发布Thunderbolt 4标准详情





Intel 今天正式发布了 Thunderbolt 4 标准详情,速率跟 Thunderbolt 3 一样还是 40Gbps,但是规格全面增强,支持双 4K 输出及 4 口 Thunderbolt 4 扩展坞。Thunderbolt 4 依然保持 40Gbps 的速度,是普通 USB 3.0/3,1 接口的 4-8 倍,4-5GB/s 速度。Thunderbolt 4 接口主要改进了兼容性、可靠性及安全性,提升了链接能力,通过 USB-C 物理接口兼容了 USB4、DisplayPort 和 PCI Express(PCIe),并且完全兼容前代 Thunderbolt 和 USB 产品。Thunderbolt 4 首发于很快就要上市的 Tiger Lake 处理器中。





▎vivo X50 Pro+正式发布





昨天 vivo 通过线上发布会正式发布了X系列的旗舰新品 vivo X50 Pro+,该手机主打专业摄像,搭载了 1/1.3 超大底四合一像素,面积达到 2.4um;同时,vivo X50 Pro+ 最高可采用 1 亿像素拍照模式,60 倍超级变焦潜望镜头,售价 4998 元起。同时,vivo X50 Pro+ 最高采用 1 亿像素拍照模式,更高的像素可以满足喷绘和打印大画幅图片需求的同时,为照片的后期裁剪留下更多空间。vivo X50 Pro+ 分别搭载 60 倍超级变焦潜望镜头、50mm 专业人像镜头和超广角微距镜头,配合了专业影像辅助系统。





▎iPhone用户称音乐应用后台活动导致大量耗电





据外媒报道,相当一部分 iPhone 用户向苹果的支持社区报告了跟音乐应用和高水平后台活动有关的电量消耗问题。据许多用户反映,即便是在没有使用该款应用的情况下,许多运行 iOS 13.5.1 的设备的电池仍在迅速耗尽。在某些情况下,后台活动每天还会持续好几个小时,即使应用已经好几周或者甚至根本没有被使用过。实际上早在 4 月份的时候就有关于音乐应用在后台消耗电量的报道出来。

















编辑于 2020-07-09 12:24:53