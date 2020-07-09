Apple Pay 羊城通开启限时免费开卡活动，仅限前 250000 名

MarcusKei 发表于: 07-09 09:10:15
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还没开卡的可以抓紧机会了。

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一个多月之前「岭南通·羊城通」正式加入 Apple Pay 交通卡，NFC 的近场支付的特性带来了比二维码更佳的乘车支付体验，只需将 iPhone 或 Apple Watch 靠近闸机即可完成识别支付，比二维码扫码更加无感和方便。


最近，岭南通也上线了针对「羊城通」Apple Pay 用户的限时免开卡费活动，从 2020 年 7 月 9 日 00:00 至 8 月 5 日 23:59，用户在 iPhone 或 Apple Watch 的钱包应用中开通「羊城通」，可免开发服务费（20 元），活动期间仅限前 250000 名。


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在之前的文章中，我们已经介绍了如何在 iPhone 或 Apple Watch 上开通交通卡，具体可以查看这篇文章：《从今天开始，用你的 iPhone 和 Apple Watch 代替实体交通卡吧》。


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如果你是第一次在 iPhone 或 Apple Watch 上使用交通卡，我总结了这个月以来得出使用技巧，希望能对你有帮助：


  1. iPhone 和 Apple Watch 都支持独立开通交通卡，也就是说你可以分别在 iPhone 和 Apple Watch 上开通一张，这样就能够同时在两部设备上刷卡（但进站和出站需要刷同一张），避免有时卡内零钱不够或者另一部设备忘带而刷不了卡的情况；
  2. 目前 Apple Pay 交通卡的五张卡片中的部分卡种在开通时可能需要缴纳服务费，但大多数都是可退的，记得在规定的时间后前往相应 App 上退费；
  3. 乘车时设备不需要亮屏，直接靠近刷卡机，在听到提示音或者机器显示刷卡成功后即可完成（注意：刷卡动作不要太快，有时机器可能需要一定的时间反应）；



编辑于 2020-07-09 10:57:02

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冬瓜ai幂MI
沙发

开了一张，但是没有端午卡面好看

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
pagem
板凳

以办理🛋

5小时前
来自 iPhone XS Max
别人叫我苏先生
地板
我之前就开卡了··收了20元押金··
5小时前
来自 威锋网页版
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pagem
4 楼

请问一下原来的卡退押金余额怎么退会退到哪里🤔

5小时前
来自 iPhone XS Max
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soulmy
5 楼

已退卡、然后重新开卡；15次优惠又要重新计算了、真香！

5小时前
来自 iPhone XS Max
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resphone
6 楼
比深圳通更直接了
4小时前
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resphone
7 楼
比深圳通更直接
4小时前
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qquserdbrjgwk
8 楼

为什么我在深圳，打开只有上海公交

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
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blueych
9 楼
已经离开广东的我默默飘过……
4小时前
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Chaney丶
10 楼

已退，重新开了

4小时前
来自 iPhone XR