TCL子公司华星研发动态帧率切换显示技术

TCL 的子公司 CSOT（中国之星光电技术，又名华星光电）日前开发了一种新的显示技术，该技术能够进行动态帧率切换，新的显示技术可以在传统的 60Hz 刷新率到 30Hz 甚至 120Hz 之间切换。





据报道，新的显示面板已经进入批量生产阶段，意味着产品即将推出。同样，144Hz 技术也已进入批量生产，并将在今年下半年投入使用。根据华星光电公司的说法，该显示器在读取更多图像或查看静态图像时使用 30Hz 的刷新率，最多可节省 18％的电量。





这样可确保设备具有更持久的待机时间，而 120Hz 刷新率模式将用于游戏，观看视频或电影等场景。较高的刷新率还将支持 240Hz 的触摸采样率，这可以解决有关运动模糊或高速拖尾的问题。





华星着手高刷新率手机显示技术，其目的不仅在于单方面提升屏幕显示素质，更是整体视觉效果的全面提升。而且华星作为全球面板企业，不管是节能省电技术，还是对屏下摄像头技术的开发，华星也都走在了行业前列。