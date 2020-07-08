设计师带来macOS Catalina和Big Sur的视觉界面对比

macOS Big Sur 在 WWDC 上登场之后，最大的讨论之一是围绕全新的用户界面的重新设计。





开发人员仍在学习新用户界面将对他们的应用产生什么影响，日前应用设计师安德鲁·丹蒂就对 macOS Catalina 和 macOS Big Sur 之间用户界面的视觉更改进行了广泛的比较。





观看视频的朋友需要注意的是，所有的屏幕截图均在默认安装的 macOS 上录制，并且 Catalina 版本始终位于左侧。

















并排比较包括对访达、预览、系统偏好设置、菜单栏、通知中心、Safari、日历、联系人、提醒、备忘录、照片、Apple Music、播客和许多其它本地应用。





总体而言，该设计师的结论是，Big Sur 中的 UI 差异并不像他最初想象的那么大，它包括“一系列增量变化，使 macOS 与 iOS 和 iPadOS 更加协调一致”。





话虽如此，他认为苹果在结束测试版之前“仍然需要大量工作来完善新的 macOS UI”，他希望看到应用的启动体验更加一致，并在视觉上实现更多分离。他承认“状态栏”和“路径”之类的元素“看上去有点不受欢迎”。





对于 Big Sur 的视觉调整，你又有什么看法呢？