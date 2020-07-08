RedmiBook 16英特尔处理器版本发售：4999元起

几天前，Redmi 透露将推出采用最新 Intel Core i7 处理器的 RedmiBook 16，该公司今天正式推出了这款新设备。





Redmi 几个月前推出了由 AMD Ryzen 4000 系列处理器提供支持的 RedmiBook 16 笔记本电脑。不过今天发布的新产品由最新的第 10 代 Intel Core i5 和 Core i7 处理器提供支持。





全新的 RedmiBook 16 配备了 16.1 英寸的 FHD 显示屏，屏幕占比高达 90％。如前所述，它搭载了 Intel Core i5-1035G1 或 Core i7-1065G7 芯片组，以及 Intel Iris Plus 和 2GB DDR5 NVIDIA GeForce MX350 显卡。





新款笔记本电脑最高配备 16GB DDR4 3200MHz RAM 和 512GB SSD。设备上的连接选项包括 Wi-Fi 802.11ax 2×2 MIMO（2.4GHz 和 5GHz），蓝牙 5.1、此外接口方面配备 1 个 USB 3.1 Gen1 端口，1 个 USB 2.0、2 个 USB-C 和 1 个 HDMI 1.4。





它还具有两个 2W 的扬声器，并支持 DTS 音频。此外，它配备了具有 1.5 毫米键程和 0.3 毫米定制键帽的全尺寸键盘。





该设备由 46Wh 电池供电，并支持 65W USB-C 快速充电技术，据称该技术可在 30 分钟内为笔记本电脑充电 50％。可以提供多达 12 个小时的本地视频播放，多达 9 个小时的在线视频播放以及多达 8.5 个小时的网页浏览。





采用 Core i5 芯片组的 RedmiBook 16 售价为 4999 元，而采用 Core i7 的型号则为 5699 元。两款型号将于 7 月 15 日开始发售。