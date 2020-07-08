ARM公司宣布分拆旗下两大物联网业务

ARM 公司刚刚宣布，计划分拆两大物联网业务。今天早些时候，ARM表示将把这些部门转移给软银集团，后者在 2016 年收购了 ARM。





在公告中，ARM 还提到它将专注于其核心业务，即半导体 IP 业务。该公司是著名的芯片设计公司，其架构已被多家不同的公司采用。此外，这两项业务的转移目前正等待公司董事会的进一步审查，该过程预计将在 9 月底之前完成。





ARM 的举动将使其摆脱 IoT 平台和 Treasure Data 业务，但是该公司表示将继续与 ISG（IoT Services Group）业务合作。换句话说，ARM 将保留其业务在 IoT 的计算 IP 方面，而数据软件和服务方面将由两个部门分别处理。





ARM 首席执行官 Simon Segars表 示：“ ARM 相信数据和计算的共生增长将带来巨大机遇。软银在管理快速发展的早期业务方面的经验将使 ISG 在获取数据机会方面发挥最大的价值。ARM 将更有能力在我们的核心 IP 路线上进行创新，并为我们的合作伙伴提供更大的支持，以抓住各种市场中计算解决方案不断扩展的机会。”





有业内分析人士称，此次分拆可能是为了 ARM 赴美上市做准备，这有利于其拿出更亮眼的财报盈利数字。