吉祥航空将推“无限升舱卡”产品：不超千元即可享用

由于疫情影响，不少行业都受到了前所未有的冲击，其中航空业更是如此。针对今年特殊的情况，不少航空公司都推出了一些新的产品来应对市场的变化。近日吉祥航空宣布，将于 7 月 10 日开售“无限升舱卡”增值服务产品。





这也是国内航司发布的首款含港澳台地区及国内航线的无限次数升舱产品。该产品自 7 月 10 日起，在吉祥航空 APP 独家限量销售。





“无限升舱卡”适用范围为吉祥航空实际承运所有国内及港澳台地区航线；适用航班时间截止至 2020 年 12 月 31 日（含）。APP自助操作升舱，直观简便；购买后可转赠亲友绑定使用。升舱成功后享受公务舱地面与空中服务标准。





暑运期间吉祥航空投入 71 架波音 787 与空客 A320 系列飞机，计划执行超 2.1 万个航班，平均每天可投放近 3000 个公务舱座位。





预告页面显示，这款“无限升舱卡”售价“xx8”元，享受不限次数升舱且无其他附加费用，而且不限舱位，除了积分免票和团体票外正常购买散客经济舱都可以使用。



