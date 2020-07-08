罗技为Mac设备推出专用鼠标和键盘

罗技（Logitech）今天宣布推出新的 Mac 专用鼠标和键盘，称为罗技 MX Master 3 和罗技 MX Keys。这些新配件是专门针对 MacBook 和 iMac 计算机进行了优化的更新。





适用于 Mac 的 MX Keys 售价 99.99 美元，约 701 元，支持带智能背光的触觉键盘，该背光可自动适应环境照明条件而调整。支持 USB-C to USB-C 充电，一次充电可持续 10 天（关闭背光功能最多可使用 5 个月），并使用户可以轻松地从 MacBook 转移到 iPhone 或 iPad。





同样，MX Master 3 无线鼠标售价同为 99.99 美元，包括 MagSpeed 滚动，鼠标支持 Darkfield 4000dpi 传感器，几乎可以跟踪任何表面，包括玻璃表面，还可以使用长达 70 天的可充电电池。





最后，罗技还推出了一款新的多设备蓝牙键盘，称为罗技 K380，售价 39.99 美元，约 280 元，主要针对 iOS，iPadOS 和 macOS 设备。该键盘相当轻巧，采用节省空间的设计，可在旅途中打字，并提供玫瑰色和灰白色两种颜色选择。





所有这些配件现在都可以在美国的 Logitech 网站，Best Buy 和 Amazon 上购买。这些设备也将于八月在全球范围内推出。