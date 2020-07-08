罗技为Mac设备推出专用鼠标和键盘

乔纳森森森 发表于: 07-08 11:46:51
来自 威锋网页版
1228
8
只看作者
分别为罗技MX Master 3和罗技MX Keys。

罗技（Logitech）今天宣布推出新的 Mac 专用鼠标和键盘，称为罗技 MX Master 3 和罗技 MX Keys。这些新配件是专门针对 MacBook 和 iMac 计算机进行了优化的更新。

image

适用于 Mac 的 MX Keys 售价 99.99 美元，约 701 元，支持带智能背光的触觉键盘，该背光可自动适应环境照明条件而调整。支持 USB-C to USB-C 充电，一次充电可持续 10 天（关闭背光功能最多可使用 5 个月），并使用户可以轻松地从 MacBook 转移到 iPhone 或 iPad。


同样，MX Master 3 无线鼠标售价同为 99.99 美元，包括 MagSpeed 滚动，鼠标支持 Darkfield 4000dpi 传感器，几乎可以跟踪任何表面，包括玻璃表面，还可以使用长达 70 天的可充电电池。

image

最后，罗技还推出了一款新的多设备蓝牙键盘，称为罗技 K380，售价 39.99 美元，约 280 元，主要针对 iOS，iPadOS 和 macOS 设备。该键盘相当轻巧，采用节省空间的设计，可在旅途中打字，并提供玫瑰色和灰白色两种颜色选择。


所有这些配件现在都可以在美国的 Logitech 网站，Best Buy 和 Amazon 上购买。这些设备也将于八月在全球范围内推出。

全部回复(8)
只看作者
正序查看 倒序查看
音痴小能手
沙发

这不是坟？

1小时前
来自 iPhone XS Max
查看1条回复
jasonzzb
板凳
确定是坟。小编这坟挖的太没水平了。
1小时前
来自 威锋网页版
lijackie86
地板

K380不是早就有了吗

1小时前
来自 iPhone X
c0f
4 楼
都是老货
1小时前
来自 威锋网页版
Rivendell晓寒轻
5 楼

什么情况？

1小时前
来自 iPhone XR
荷兰小乳牛
6 楼

小编：大清亡了？

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
leedashone
7 楼
引用 @音痴小能手 的回复

这不是坟？

看相片「似乎」鍵盤印刷的部份把和PC共用的字符拿掉了例如 ALT 及 WIN 鍵上本來是雙用的, 現在只看到蘋果的.
23分钟前
来自 威锋网页版
手机锋友qjw21qy
8 楼

是纯Mac布局，不是之前win和Mac混合布局的，不过挺奇怪MX系列不是强调多平台混用么，很迷

2分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max