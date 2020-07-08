iPhone 12机模“大合照”旧机型：哪个大哪个小一目了然

乔纳森森森 发表于: 07-08 11:12:11
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你想好选哪款了吗？

苹果计划在今年秋天推出 iPhone 12 系列新机，据传它将有三种不同的尺寸：5.4 英寸，6.1 英寸和 6.7 英寸。中间尺寸（6.1 英寸）与当前发售的 iPhone 11 相匹配，但另外两个尺寸将是全新的尺寸大小。

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上周末随着 iPhone 12 机模的出现，人们开始对新机的实机尺寸感兴趣，并将其对比了部分的旧机型。


今天外媒 MacRumors 基于 iPhone 12 的机模，来制做出了一张“大合照”，对比了 iPhone 12 三个尺寸和一些现有iPhone的尺寸，我们也能更直观地看到新机和旧机之间的尺寸差异。

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从图片可以看到，5.4 英寸的 iPhone 12 的尺寸在初代 iPhone SE 和二代 iPhone SE 之间。而 6.1 英寸的 iPhone 12 则和 iPhone 11 一致，比 iPhone X 略大。6.7 英寸的 iPhone 12 无疑是 iPhone 史上尺寸最大的机型，要比 iPhone 11 Pro Max 略高一点。


今年史无前例地推出 4 款机型，你想好选哪款了吗？

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特务小强2018
沙发

跟11pro长得一样，我还是买个P吧

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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频频蓝屏的苹果
板凳
引用 @特务小强2018 的回复

跟11pro长得一样，我还是买个P吧

带上壳是一样
2小时前
来自 威锋网页版
tzdct
地板

首选尺寸最小的，前提是 5G 不缩水，双卡双待。

2小时前
来自 iPhone 7
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健身肌霸
4 楼

5.4的投票

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
你说你会懂
5 楼

肯定是5.4啊！！！

2小时前
来自 iPhone 6S
Listerian
6 楼

🍉🤔

2小时前
来自 iPhone SE
萧I然
7 楼

最小的

2小时前
来自 iPhone XS
傑局誰來寫
8 楼

5.4的期待

1小时前
来自 iPhone XR
枕边香风
9 楼
引用 @tzdct 的回复

首选尺寸最小的，前提是 5G 不缩水，双卡双待。

只有两款大的配备5G 剩下的依旧4G

1小时前
来自 iPhone XR
害羞的小天使
10 楼

6.1屏幕其实不就是xr的尺寸嘛

1小时前
来自 iPhone XS