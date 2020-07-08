iPhone 12机模“大合照”旧机型：哪个大哪个小一目了然

苹果计划在今年秋天推出 iPhone 12 系列新机，据传它将有三种不同的尺寸：5.4 英寸，6.1 英寸和 6.7 英寸。中间尺寸（6.1 英寸）与当前发售的 iPhone 11 相匹配，但另外两个尺寸将是全新的尺寸大小。





上周末随着 iPhone 12 机模的出现，人们开始对新机的实机尺寸感兴趣，并将其对比了部分的旧机型。





今天外媒 MacRumors 基于 iPhone 12 的机模，来制做出了一张“大合照”，对比了 iPhone 12 三个尺寸和一些现有iPhone的尺寸，我们也能更直观地看到新机和旧机之间的尺寸差异。





从图片可以看到，5.4 英寸的 iPhone 12 的尺寸在初代 iPhone SE 和二代 iPhone SE 之间。而 6.1 英寸的 iPhone 12 则和 iPhone 11 一致，比 iPhone X 略大。6.7 英寸的 iPhone 12 无疑是 iPhone 史上尺寸最大的机型，要比 iPhone 11 Pro Max 略高一点。





今年史无前例地推出 4 款机型，你想好选哪款了吗？