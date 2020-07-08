如何用8000元打造未来智能家居体验？

大家好。最近一段时间，我一直在忙新居的装修，现在终于到尾声了。

装修实际上是一个非常复杂的系统工程，包括硬装、软装、家具和家电等多个组成部门，需要耗费很大的时间和精力盯细节，才会最终呈现比较好的效果。作为一个科技博主，接下来我会分为三部分，主要跟大家分别聊一聊智能家居、路由器和NAS的搭建和选择。









第一部分：智能光控丨不要被伪智能家居影响了判断

智能家居一直是我非常向往的。从小被各种科幻片渲染的未来场景里，都少不了智能家居的身影。终于，从2015年IoT开始爆发式增长，智能家居真正进入了大众市场。到了今天，几乎所有的家电都具备了联网能力，仿佛一夜之间万物互联变成了现实。

可是只要体验过就会发现，在很多领域里，加一个WiFi其实并不会变得智能多少。我曾经买过一个豆浆机，那款豆浆机支持WiFi接入，可以远程启动磨豆浆功能--这个功能我一次都没有用过。在没有机器人可以帮你加水洗黄豆之前，我不认为这种程度的智能在实际生活中会有太多价值。

那么，是不是智能家居在现阶段就没有意义了呢？当然不是。恰恰相反，至少在一个领域，我认为智能家居可以发挥非常巨大的作用，那就是智能光控。

什么是智能光控？









光控，即光线控制，说人话就是用智能的方式控制你家所有的灯和窗帘，通过传感器、智能开关和智能窗帘电机，使得全屋的光线，包括灯光和自然光都可以随心所欲调节。它解决的是你躺在床上和沙发上，需要关掉厕所或者厨房灯、看投影前拉上窗帘的需求，从更智能的角度，它还能帮你实现出门进门的一键或自动切换智能状态，实现全屋的灯光联动。





接下来，我会分成装修前的智能设备选择、装修中硬装的布线要求、再到装修完成后的智能设置推荐三个部分来与你分享如何搭建一个以智能光控为核心的智能家居体系。





装修前的准备：IoT设备选型





我选择的是目前市场上产品最为丰富的米家体系。以绿米的Aqara品牌为主的智能开关体系，辅以少数智能灯和智能开关，构成全屋光线均可以通过米家来控制的整体智能布局。





▲ 家里已经有55个米家设备





关于智能家居的选择，我有几个核心逻辑：





1，以智能开关为核心搭建智能光控体系；

2，以ZigBee设备为核心搭建智能家居

3，全家所有灯必须全都智能化，只要有一盏灯孤悬在智能系统之外，都无法构建完整的智能光控

4，智能家居追求的不是千人一面，而是极致的个人定制。每一个开关、每一个智能都可以由你自己的喜好而定

为什么没有选择智能灯为主，而要选择智能开关？

这是因为我们仍处于智能家居的早期阶段。在这个阶段，智能家居不应该取代传统家居，而应该成为传统家居方式的一种补充。智能开关从形态上到使用上，是完全向下兼容传统开关的。也就是说，只要通了电，你完全可以像使用传统开关一样使用智能开关，即便放弃所有的智能功能，也能正常控制灯具开闭，这对于现阶段的大部分人，尤其是老人来说，是更友好的操控方式。智能是在这之上的锦上添花，而不是取而代之。

第二个原因，智能灯的可选范围远远小于普通灯具。由于我的装修用的是无主灯光线设计，需要用到大量的射灯，而每个射灯的尺寸和需求又不尽相同，目前市面上的智能射灯几乎无法满足我的需求。而选择智能开关则解放了灯具的选择范围，我可以比较轻松的选到满意的高显色比（RA95），深防眩的优质射灯。





▲ 优质的射灯的标准：没有炫光，显色指数大于95





为什么要选择基于ZigBee协议的智能开关？

因为ZigBee协议是IOT目前最主流的通信协议，它的优势在于低功耗和稳定性，一个ZigBee网关可以连接几十个ZiBbee智能设备，避免了大量设备挤占WiFi频段，造成网速干扰。同时ZigBee的连接稳定性远远高于WiFi，我的次卧有几个智能灯是WiFi连接的，明显反应速度就会慢一些，掉线的几率也高得多。

市面上基于ZigBee网关控制的智能开关里，绿米算是有完整产品序列的一家。基于绿米自己的Aqara网关，所有的智能开关均可以以ZigBee协议连接在网关下，然后由网关统一接入家庭WiFi网络。





▲我的ZigBee网关，旁边是灰色的智能开关









主要会用到哪些传感器？

我应用最多的是Aqara的人体传感器，这个传感器可以感应人的移动，同时还能感应到光照强度，这就可以比较轻松地配合光照强度和人的移动来控制光源。比如放在玄关的人体传感器感应到有人开门进入，如果当时光照强度已经比较低了，就可以自动开启客厅的灯光，免去了摸黑找开关开灯的麻烦。

▲放置在玄关柜的人体传感器

除此之外，我还有两个温度传感器，除了可以方便地了解室温以外，还能设定高于多少度就自动开启空调的智能联动，十分方便。还有几个浸水传感器放在橱柜下面，以防万一跑水时，手机可以收到提醒等等。





▲被我临时放进酒柜测试的ZigBee温湿度传感器

智能窗帘也是智能光控的重要部分。智能窗帘可以自动设定开启和关闭的逻辑，比如可以设置为晚上自动关窗帘，离家自动拉开等等自动设置；也支持轻拉启动，像普通窗帘一样轻轻一拉就会自动开合；通过配合智能开关甚至语音控制，可以实现远程控制开关窗帘，让你在需要的时候获得满意的窗帘控制。





▲ 隐藏在窗帘盒角落里的智能窗帘电机，同样基于ZigBee网关连接





硬装阶段：需要为智能家居做哪些准备？





在硬装阶段，我觉得最重要的准备就是：所有开关位一定要预留零线！因为通常装修时在开关位置是不会预留零线的，而有零线的开关才能够自主给开关的智能部分供电，仅有火线的智能开关在稳定性上会远逊于零火版的智能开关，这一点一定要提前预留好。同时，所有原本需要做双控的开关都可以不用走双控线路，只需要在双控的其中一个开关处留零火线即可，这样可以节省一笔双控开关带来的线路成本。





▲ 图为没有留零线的开关，只有两根白色灯线和一根红色火线。零线通常为蓝色。

除此之外，由于要安装智能窗帘电机来控制自然光线，所有的窗帘盒内都需要预留电位。如果能提前做好规划，建议提前把网关的电位也留出来就更好了。同时，建议在家庭的主要房间都预留好网线出口，这样全屋在做WiFi覆盖的时候，选择会更多一些，也避免因为少留了某跟网线而留下遗憾。

其实针对智能家居的部分，只要做到这几条，在硬装阶段就已经足够了。





▲ 应用在不同房间的Aqara智能开关，分为单键、双键和三键，均为带指示灯的新款D1。旁边是中央空调的面板。

▲每一个三键开关都会控制一个类似餐厅这样的灯具组合：灯带、射灯和主灯。





我的客餐厅总共有超过10路灯光，如果没有智能光控系统，光是开关灯就已经够麻烦了。





▲ 柜子内嵌的灯带使用智能插座来控制





▲ 嵌入柜内的智能插座





装修完成后：都有哪些方便的智能设置？





因为还没有入住，在智能设置上我只是初步预设了几个模式：





整个智能光控系统在我回家打开门的那一刻就已经启动了：门口的人体感应器在感受到有人进入且照度不足时，会自动打开门厅和客厅的射灯和灯带；窗帘也会根据日落情况自动缓缓拉上。





▲ 米家智能设置可以精确到每个城市的日出日落时间

离家模式就是在离开家前，关闭所有的灯和空调；这个模式我设置的是门口的双键开关左右键同时按下就激活。这里包含了全屋的12个智能开关、10个灯带和2个吸顶智能灯的关闭，同时还包括客厅和房间的空调的关闭。从此离家之前，我再也不需要挨个房间检查灯是否关好，只需要在门口一键操作即可出门，着实方便了许多。

还有一个是电影模式。这个是我这几天在新房看片时设置的智能，只需要跟小爱同学说“电影模式”，米家就会自动执行我设置的操作：关闭公共区域除了客餐厅两个顶部灯带以外的其他所有灯。这样电视既不会反光，光线又足够柔和不干扰观影体验。如果没有智能家居，你就需要在看电视前从走廊开始整个走一遍，挨个开关关掉。我算了算，总共需要按下15次关闭，和2次开启。有了这个模式，则只需要动动嘴巴跟小爱说一声就行了。未来还可根据需要，增加自动关窗帘的设定，十分方便。

▲ 电影模式的具体智能设置

除了这些比较复杂的智能模式，还有一些简单易用的模式，比如进入卫生间，镜前灯带会自动亮起，5分钟无人移动又会自动熄灭；床头的智能开关可以一键关闭整个卧室的灯；酒柜/书柜的灯带会跟着相应的射灯按钮一起开关等等。





▲ 如果没有智能控制，这些柜子里射灯的开启和关闭就会变得十分鸡肋

当然，最简单的方式还是语音控制。在我家的客厅和主卧都布置了小爱音箱，当你懒得起身，或者正在做某件事情腾不出手来的时候，叫一声小爱同学，就可以轻松开闭任何一个具体的灯光。









这就是智能家居带给我的便利。入住以后，结合这些智能开关、插座和传感器，根据自己的生活习惯和需求，我一定还会设置越来越多的智能模式，让生活变得更加便捷和轻松。

相比传统家居的固定模式，一个开关只能控制一个灯，智能设备的开放性恰恰是新一代的智能家居体系带给我们的。在米家APP里，也会提供官方推荐的智能，可以帮助你打开思路，找到更适合自己的智能设置。

▲ 系统推荐的智能设置

其他细节问题

Aqara智能开关是否可以与智能灯/灯带搭配？

尽管官网和淘宝客服都说不可以，但我实际测试下来是完全可以的。请注意，我的Aqara开关选用的是零火版的，而不是单火版，也就是说开关本身的供电并不会走灯的线路，因此对于灯本身的电流并无要求。我的客厅、餐厅和卧室都选用了Yeelight的智能灯带，搭配Aqara开关是完全可用的。只需要将开关转化为无线开关，就能实现灯带持续供电的前提下，控制灯带开闭。









但是这样做有个问题：转化为无线开关后的开关指令不论是反应速度还是可靠度都不如物理控制电流来得好。也就是说，通过无线开关的方式开合智能灯带，控制指令要通过墙面开关的ZigBee协议传递到网关，网关再通过WiFi把指令传递给智能灯带，智能灯带才能完成开关灯的动作，大概会有半秒左右的延迟；而直接使用开关时，切断的是该路电流，几乎是毫无延迟的。而且在使用小爱音箱语音“关闭所有灯”时，保持常开的智能灯带的电流也会被切断，这时候智能灯带也就被迫下线了。

除了米家体系，还使用了哪些智能家居设备？

除了前文提到的 Aqara 的产品和 yeelight 的智能灯带，次卧和儿童房我也采用了 yeelight 的智能吸顶灯，搭配yeelight自己的蓝牙旋钮，可以比较方便的控制色温和亮度，还有一个月光夜灯模式，挺不错的；缺点是儿童版的吸顶灯不兼容Apple Homekit；这是我家少数几个无法兼容Homekit的智能设备，也直接导致我放弃了Homekit的配置，等以后有时间再去研究了；

我的卫生间有一整面墙的落地窗，这里刚好也是淋浴房，不想贴墙纸挡住窗外的风景，而能防水的卷帘电机刚好整个米家体系都无法找到。最后实在没办法，只好在淘宝找了一款通过“涂鸦智能”app兼容米家体系的卷帘电机，加上防水的卷帘布，勉强实现了主卫的卷帘纳入米家控制体系。但是由于它在米家体系之外，实际上只是加入了小爱音响的语音控制体系，并没有加入米家的智能体系，导致所有的米家智能流程都无法控制这个卷帘。最后无奈，只好在涂鸦智能中设置了早晚自动开闭的时间。这个自动开闭通过一个2.4G的转发器远程控制，时灵时不灵，我还在研究解决方案。对了，由于这里忘记预留电线，我的电机采用的是锂电池版，需要定期充电，一次充电可以扛多久，目前也还没测试出来。算是一个不完美的解决方案吧。

用起来有遇到什么问题吗？

有些智能模式会出现删除之后仍然起效的情况，过一段时间自己又修复了，还搞不清楚原因在哪里。也许是缓存未清理？还有个遗憾是我的日立中央空调也没有接入米家，我采用的是红外遥控的方式操控中央空调。小爱音箱遥控版里内置的日立遥控虽然可以实现开关机，但是温度调节无效，而且也有一些奇怪的BUG，比如有两次明明发送的是关闭指令，执行出来却变成了开启，这也是比较头痛的地方。然后一些WiFi设备会时不常地掉线，比如次卧的yeelight吸顶灯就在掉线了几次后彻底掉出了米家体系，重置后才恢复正常。诸如此类的小问题还是存在的，但是在大部分的场景下，并没有出现过其他问题。随着我对系统的熟悉，也随着这些设备之间磨合的逐渐顺畅（并没有），相信后续遇到的问题会越来越少的。

以智能光控为核心的智能家居生活，只要体验过就回不去了。所以，如果你家里的开关有条件布置零线，或者你正准备装修新房，我强烈建议大家安装智能灯控，这是实实在在的生活质量的改变，完全值得投资。





第二部分的文章，我将从网络布线开始讲起，跟大家谈谈5G时代WiFi6+Mesh路由器的选择与测试，敬请期待！









--The End--



