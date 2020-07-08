iOS 14 beta 2 暗藏玄机，Apple Pay 二维码功能或将上线

MarcusKei 发表于: 07-08 10:42:08
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如果能实装的话，支付会更加方便。

早在去年传出的 iOS 14 爆料消息中，就有传闻称苹果将为 Apple Pay 加入二维码的功能，但在 iOS 14 的首个测试版中并没有发现这一功能。


而在今天推送的 beta 2 中，外媒终于找到了 Apple Pay 二维码功能存在的证据，他们从钱包的代码中发现了被苹果隐藏的二维码功能素材，包括图片、文字和落地页。但遗憾的是，该功能目前仍处于不可用状态，由于苹果没有在 iOS 14 的发布亦或网页中介绍这一功能，所以也不清楚到底会不会实装到之后的测试版或正式版。


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值得一提的是，早在之前做过银联的宣传物料中就出现了 Apple Pay 二维码的身影，当时银联称苹果手机 Apple Pay 二维码功能即将上线，但后来这段介绍被删除。


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相比目前的 Apple Pay NFC 闪付，如果二维码功能真的能够实装，势必能够大幅降低体验门槛，毕竟不是所有消费场所都安装了 POS 机，二维码的易用性、低门槛等特点带来了更广的覆盖率。


进一步来说，如果苹果能进一步吸引支付宝、微信支付的加入，那么 Apple Pay 或许将在中国迎来更大的发展空间。



编辑于 2020-07-08 10:42:51

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大时代的小虾米
沙发

就不用苹果的支付，用苹果手机是没办法，比较流畅。其他方面抵制外国货

2小时前
来自 iPhone XS Max
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maxllv
板凳
引用 @大时代的小虾米 的回复

就不用苹果的支付，用苹果手机是没办法，比较流畅。其他方面抵制外国货

举个例子抵制哪些了

2小时前
来自 iPhone XS Max
bySpeedMAX
地板

希望这功能早点出。本人不信任微信支付宝的支付，虽然发展到现在，所有的支付方式都是绝对的安全，但是有些会把个人隐私泄露给第三方。既然这样，我宁可泄露给，也不会泄露给像马云这样鼓吹996是福报的资本家

2小时前
来自 iPhone XR
AelitaStone
4 楼

实装是什么意思？

2小时前
来自 iPhone 11
hwangbin
5 楼
NFC多方便，不知道中国为什么不普及地铁也是NFC方便，但很多硬要打开App，调出二维码，为什么要搞这么麻烦？就为了薅马云5分钱？
2小时前
来自 威锋网页版
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Listerian
6 楼
引用 @hwangbin 的回复
NFC多方便，不知道中国为什么不普及地铁也是NFC方便，但很多硬要打开App，调出二维码，为什么要搞这么麻烦？就为了薅马云5分钱？

能读取nfc的机子和一张二维码贴纸哪个便宜。。。

2小时前
来自 iPhone SE
Kimmo1989
7 楼
引用 @大时代的小虾米 的回复

就不用苹果的支付，用苹果手机是没办法，比较流畅。其他方面抵制外国货

请把你的windows电脑扔掉，手机的话就算是安卓也是外国的谢谢
2小时前
来自 威锋网页版
yezhihao4611
8 楼
引用 @大时代的小虾米 的回复

就不用苹果的支付，用苹果手机是没办法，比较流畅。其他方面抵制外国货

那你试试Apple Pay吧，更流畅。
1小时前
来自 威锋网页版
梓做多情
9 楼
引用 @大时代的小虾米 的回复

就不用苹果的支付，用苹果手机是没办法，比较流畅。其他方面抵制外国货

用华为呗

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
买奔驰吗
10 楼
引用 @梓做多情 的回复

用华为呗

华为手机85%以上的零件来自日本和美国，砸了吧

38分钟前
来自 iPhone 11