iOS 14 beta 2 暗藏玄机，Apple Pay 二维码功能或将上线

早在去年传出的 iOS 14 爆料消息中，就有传闻称苹果将为 Apple Pay 加入二维码的功能，但在 iOS 14 的首个测试版中并没有发现这一功能。





而在今天推送的 beta 2 中，外媒终于找到了 Apple Pay 二维码功能存在的证据，他们从钱包的代码中发现了被苹果隐藏的二维码功能素材，包括图片、文字和落地页。但遗憾的是，该功能目前仍处于不可用状态，由于苹果没有在 iOS 14 的发布亦或网页中介绍这一功能，所以也不清楚到底会不会实装到之后的测试版或正式版。









值得一提的是，早在之前做过银联的宣传物料中就出现了 Apple Pay 二维码的身影，当时银联称苹果手机 Apple Pay 二维码功能即将上线，但后来这段介绍被删除。









相比目前的 Apple Pay NFC 闪付，如果二维码功能真的能够实装，势必能够大幅降低体验门槛，毕竟不是所有消费场所都安装了 POS 机，二维码的易用性、低门槛等特点带来了更广的覆盖率。





进一步来说，如果苹果能进一步吸引支付宝、微信支付的加入，那么 Apple Pay 或许将在中国迎来更大的发展空间。





编辑于 2020-07-08 10:42:51