HomePod Beta 2更新可为部分应用选择默认服务

苹果已经为部分 AppleSeed 测试人员提供了 HomePod 的 Beta 软件，并于今天发布了第二版的 HomePod 更新。





‌HomePod‌ 软件的第二个 Beta 更新增加了一个选项，可以为 Twitter，Apple Music，播客和有声读物选择新的默认服务。





在 WWDC 上苹果并未公开宣布该新选项，该选项允许将其他音乐服务设置为 HomePod 上的默认选项，但在与 HomeKit 相关的幻灯片中对此功能进行了简短提及。





目前，只能使用 AirPlay 和 iPhone，iPad 或 Mac 在 HomePod 上进行流式传输诸如 Spotify 之类的第三方音乐服务。这项新功能可能会将 Spotify 和其他音乐服务设置为默认音乐服务，从而使用户可以要求 Siri 从 Spotify 直接播放音乐。





第三方应用开发人员可能需要实现对 HomePod 的支持，因为当前未将 Spotify 列为选项。



