iOS/iPadOS 14 beta 2 推送，有哪些新改进和新功能？

MarcusKei 发表于: 07-08 10:08:41
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你还发现了哪些改进？

继两周前在 WWDC20 上放出多个新系统的首个开发者测试版之后，苹果在今天推送了 beta 2 版本，具体包括了 iOS/iPadOS 14、watchOS 7、macOS Big Sur、tvOS 14。


一般来说，苹果会在新的测试版中提升系统稳定性，同时测试新功能，其中 iOS/iPadOS 14 beta 2 就包括了多项新改进，具体包括如下改动：


- 日历图标：iOS/iPadOS 14 beta 2 对日历图标进行了微小的改动，图标顶部显示星期的文字现在改为缩写；


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- 时钟图标：时钟图标也进行了微调，指针变得更细，文字变得更粗；


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- 文件小部件：桌面和负一屏小部件新增了「文件」app，可以快速查找或打开文件夹中的资料；


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- 提醒应用：提醒应用中的符号图标经过了重新设计；


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- App 资源库：iOS 14 新引入的 App 资源库允许用户直接将下载的应用归纳到当中，但在 beta 1 中如果要删除仅存在于资源库中的应用需要先将其添加到主屏幕，beta 2 改进了这个体验，现在对于那些直接下载到 App 资源库中的应用也能直接删除；


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- 家庭共享：设置中的家庭共享模块有了新图标；


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- 天气小部件：修复了此前偶尔不显示当地天气的 Bug；


- 繁忙路段：新地图的部分功能现在已经能正常体验，例如在部分支持城市的拥堵区域已经能提供预警，车牌限行提醒功能也已经能正常使用；


- 音乐：现在设置中允许禁用音乐应用的画中画功能，音乐应用也不再具有「显示 Apple 音乐」的切换功能；


更新了 iOS/iPadOS 14 beta 2 之后，你还发现了哪些新改进吗？欢迎在评论区留言。

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彬哥哥灬
沙发

归属地回来了

3小时前
来自 iPhone 6S Plus
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VenenoTiger
板凳

天气打不开、big sur beta2钉钉直播没声音 谨慎更新 而且bug都没修复

3小时前
来自 iPhone XS
查看13条回复
qquser62pjfq6
地板

占用系统空间太多

3小时前
来自 iPhone SE2
SUB_MIST
4 楼
我还是老老实实等public beta吧
3小时前
来自 威锋网页版
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VenenoTiger
5 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

天气打不开、big sur beta2钉钉直播没声音 谨慎更新 而且bug都没修复

笑死我了还有人减分哈哈哈

哦对了钉钉好像重启一下就好了

ios的beta2的话装完我省了4个G

3小时前
来自 iPhone XS
xxandyx
6 楼
引用 @SUB_MIST 的回复
我还是老老实实等public beta吧

我的公测版已经更新了啊！

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3小时前
来自 iPhone XS
黑贞达尔克
7 楼

为什么苹果beta计划里面找不到14啊

3小时前
来自 iPhone XS
查看2条回复
xxandyx
8 楼
引用 @黑贞达尔克 的回复

为什么苹果beta计划里面找不到14啊

官网beta.apple.com登陆下载描述文件就可以。

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3小时前
来自 iPhone XS
：安然若素
9 楼

我想问下小微能不能用了

2小时前
来自 iPhone 11
yhgx
10 楼

工行手机银行用不了

2小时前
来自 iPhone 6S Plus
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