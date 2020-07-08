iOS/iPadOS 14 beta 2 推送，有哪些新改进和新功能？

继两周前在 WWDC20 上放出多个新系统的首个开发者测试版之后，苹果在今天推送了 beta 2 版本，具体包括了 iOS/iPadOS 14、watchOS 7、macOS Big Sur、tvOS 14。





一般来说，苹果会在新的测试版中提升系统稳定性，同时测试新功能，其中 iOS/iPadOS 14 beta 2 就包括了多项新改进，具体包括如下改动：





- 日历图标：iOS/iPadOS 14 beta 2 对日历图标进行了微小的改动，图标顶部显示星期的文字现在改为缩写；









- 时钟图标：时钟图标也进行了微调，指针变得更细，文字变得更粗；









- 文件小部件：桌面和负一屏小部件新增了「文件」app，可以快速查找或打开文件夹中的资料；









- 提醒应用：提醒应用中的符号图标经过了重新设计；









- App 资源库：iOS 14 新引入的 App 资源库允许用户直接将下载的应用归纳到当中，但在 beta 1 中如果要删除仅存在于资源库中的应用需要先将其添加到主屏幕，beta 2 改进了这个体验，现在对于那些直接下载到 App 资源库中的应用也能直接删除；









- 家庭共享：设置中的家庭共享模块有了新图标；









- 天气小部件：修复了此前偶尔不显示当地天气的 Bug；





- 繁忙路段：新地图的部分功能现在已经能正常体验，例如在部分支持城市的拥堵区域已经能提供预警，车牌限行提醒功能也已经能正常使用；





- 音乐：现在设置中允许禁用音乐应用的画中画功能，音乐应用也不再具有「显示 Apple 音乐」的切换功能；





更新了 iOS/iPadOS 14 beta 2 之后，你还发现了哪些新改进吗？欢迎在评论区留言。