早高FENG：三星宣布8月5日召开新品发布会/《无限试驾》新作正式公布

▎三星宣布 8 月 5 日召开新品发布会





下半年的安卓机型大战序幕即将拉开，三星今天正式宣布，确定将于美东时间 8 月 5 日上午 10 点（北京时间 8 月 5 日晚上 22 点）举办 Galaxy Unpacked 2020 活动。 活动将以线上形式举办，三星官网届时全球直播。Unpacked 活动将揭晓 Galaxy 旗舰新品，不出意外的话就是 Note 20 系列了。当然，预计还有 Galaxy Watch 3、Galaxy Buds Live、Galaxy Tab S7 甚至 Fold 2、5G 版 Galaxy Z Flip 折叠屏手机等产品。









▎微软前高管加盟 Magic Leap 任 CEO





据 CNBC 报道，增强现实初创公司 Magic Leap 周二宣布，微软高管佩吉·约翰逊将于 8 月加入 Magic Leap 担任 CEO。资料显示，约翰逊于 2014 年被微软 CEO 萨提亚·纳德拉聘用，此前她在高通公司工作了 24 年，担任过多个职位，包括管理互联网服务部门。Magic Leap 成立于 2011 年，早期曾被广泛炒作，并成功从 Alphabet 的谷歌和其他投资者那里筹集了约 30 亿美元。但该公司在 2018 年发布的第一款产品，售价超过 2000 美元，自公司早期演示以来，显示出降低了雄心壮志，销量并不理想，Magic Leap 最近转而专注于商业场景。





▎三星紫外线消毒器开始在全球开售





三星此前在泰国发布了一款紫外线消毒器，它可以在给手机电池充电的同时，使用 UV-C 灯对手机进行消毒。现在该公司已经在全球范围内宣布了这款产品。现在，我们已经看到了三星德国、罗马尼亚、新加坡和香港商店的产品页面。在德国，它的售价是 58.38 欧元（约 461 元）。三星表示，它的双紫外线灯需要 10 分钟才能从顶部和底部对您的物品进行消毒，然后自动关闭以避免损坏您的设备。然而，即使紫外线灯关闭后，无线充电器仍能提供 10W 的电力。





▎《无限试驾》新作正式公布





在今天凌晨进行的 Nacon Connect 发布会，《无限试驾》新作《Test Drive Unlimited Solar Crown》（暂译 无限试驾：太阳皇冠）正式公布，目前已知游戏登录 Steam、支持中文，是一款开放世界游戏。《无限试驾》系列最近一部游戏是《无限试驾：法拉利竞速传奇》，2012 年 7 月发售，登陆了 PC,PS3 和 Xbox 360 平台。新作将由 Kylotonn Games 开发。早在今年三月的时候，就有消息称，Kylotonn Games 正在开发一款《无限试驾》的新作。









编辑于 2020-07-08 11:21:10