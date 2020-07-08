iPhone 12包装隔板CAD图曝光：无耳机和充电器位置

mfflremy 发表于: 07-08 09:24:45
来自 威锋网页版
2716
26
只看作者
如果价格下降，个人认为是不错的做法。

上周不断有流言传出，为了节省成本并减少电子垃圾总量，苹果将不会在 iPhone 12 内配备 EarPods 耳机以及充电器。近日，知名 iPhone 3D 概念设计频道 ConceptsiPhone 制作者 Ran Avni 分享了一张苹果包装隔板 CAD 图，显示苹果没有预留耳机和充电器位置。


image


据他表示，此图根据一个非常可靠的来源制作，并宣称这将是 iPhone 12 包装盒隔板。从图中可见该隔板非常小，预计左侧方形区域放置说明书，而右侧圆形区域放置 USB-C 转 Lightning 充电线。


MacRumors 表示，苹果的产品包装一直都使用再生纸制作，但图中显示该隔板材质更像塑料而不是纸。


目前该消息源的真实性依旧存疑，若该图确实为 iPhone 12 的包装隔板，将证明苹果已经打算将 EarPods 或充电器从包装盒内移除，因为这块包装隔板的厚度较目前薄得多，左边的方形区域看起来放不下 EarPods 耳机。不过苹果如果能将目前在非 Pro 系列的 USB-A 转 Lightning 充电线换成 USB-C 转 Lightning 的话，势必会让快速充电迎来再一波普及。

image目前的 iPhone11 Pro Max 内包装

笔者认为苹果的初衷是好的。毕竟购买了多台 iPhone 的用户不会使用在包装盒内的充电器，这造成了不必要的浪费。 如果 iPhone 价格有下探空间，且消费者可以用相对便宜的价格选购充电器或者耳机的话，无疑是个不错的做法。


各位锋友对于苹果的做法怎么看？




编辑于 2020-07-08 09:26:44

全部回复(26)
只看作者
正序查看 倒序查看
jessehust
沙发

“毕竟购买了多台 iPhone 的用户不会使用在包装盒内的充电器，这造成了不必要的浪费”

谁说不用了！家里2人，手机从6到X，4个充电器，从客厅、餐厅到卧室、还有办公室，这都不够用

瞎扯！！！

4小时前
来自 iPhone X
查看6条回复
mfflremy
楼主
板凳
引用 @jessehust 的回复

“毕竟购买了多台 iPhone 的用户不会使用在包装盒内的充电器，这造成了不必要的浪费”

谁说不用了！家里2人，手机从6到X，4个充电器，从客厅、餐厅到卧室、还有办公室，这都不够用

瞎扯！！！

😄你不能代表全世界
4小时前
来自 威锋网页版
老添
地板
引用 @jessehust 的回复

“毕竟购买了多台 iPhone 的用户不会使用在包装盒内的充电器，这造成了不必要的浪费”

谁说不用了！家里2人，手机从6到X，4个充电器，从客厅、餐厅到卧室、还有办公室，这都不够用

瞎扯！！！

我四個人四個手機一個iPad…客廳一個四口65W快充…兩個房間用兩個原裝…一個房間用小米排插…哈哈哈哈哈哈 如果一個手機一個插頭 我覺得還占位置😂現在都有兩三個全新的插頭沒用😂

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
traboo
4 楼
这些都是浮云，重点有没有高通X60芯片？大刘海不指望去掉
4小时前
来自 威锋网页版
lemon04550
5 楼

这一看就是假的啊，图片是塑料材质是其中之一，再就是苹果说明书从来不说如此使用小方格放置，图片中正方形位置更像是耳机位置

4小时前
来自 iPhone XS
万物生lidin
6 楼

3999起售，然后配件按套装选购，这样不就堵住那些人的嘴了

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
查看3条回复
PP鸡
7 楼
引用 @万物生lidin 的回复

3999起售，然后配件按套装选购，这样不就堵住那些人的嘴了

这个可以有
3小时前
来自 威锋网页版
crazykook
8 楼
苹果为了省个充电头，多送一米数据线和两打说明书，这大小比例太不正常了
3小时前
来自 威锋网页版
SURGI
9 楼

随便怎么取消配件，降价是不可能降价的

3小时前
来自 iPhone X
vlovebb
10 楼
用山寨充电器充坏手机又保修吗？
3小时前
来自 威锋网页版