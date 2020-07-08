iPhone 12包装隔板CAD图曝光：无耳机和充电器位置

上周不断有流言传出，为了节省成本并减少电子垃圾总量，苹果将不会在 iPhone 12 内配备 EarPods 耳机以及充电器。近日，知名 iPhone 3D 概念设计频道 ConceptsiPhone 制作者 Ran Avni 分享了一张苹果包装隔板 CAD 图，显示苹果没有预留耳机和充电器位置。













据他表示，此图根据一个非常可靠的来源制作，并宣称这将是 iPhone 12 包装盒隔板。从图中可见该隔板非常小，预计左侧方形区域放置说明书，而右侧圆形区域放置 USB-C 转 Lightning 充电线。





MacRumors 表示，苹果的产品包装一直都使用再生纸制作，但图中显示该隔板材质更像塑料而不是纸。





目前该消息源的真实性依旧存疑，若该图确实为 iPhone 12 的包装隔板，将证明苹果已经打算将 EarPods 或充电器从包装盒内移除，因为这块包装隔板的厚度较目前薄得多，左边的方形区域看起来放不下 EarPods 耳机。不过苹果如果能将目前在非 Pro 系列的 USB-A 转 Lightning 充电线换成 USB-C 转 Lightning 的话，势必会让快速充电迎来再一波普及。

目前的 iPhone11 Pro Max 内包装

笔者认为苹果的初衷是好的。毕竟购买了多台 iPhone 的用户不会使用在包装盒内的充电器，这造成了不必要的浪费。 如果 iPhone 价格有下探空间，且消费者可以用相对便宜的价格选购充电器或者耳机的话，无疑是个不错的做法。





各位锋友对于苹果的做法怎么看？









编辑于 2020-07-08 09:26:44