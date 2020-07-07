三星智能电视的Apple Music支持实时歌词了

苹果和三星于 4 月合作推出了适用于三星智能电视的 Apple Music 应用，从今天起，三星电视上的 Apple Music 应用开始支持实时歌词。





实时歌词可以让 Apple Music 听众在播放歌曲时以卡拉 OK 的形式进行查看，从而使用户可以随音乐一起歌唱。Apple Music ‌实时歌词功能适用于 2018 年至 2020 年的三星智能电视机型。





三星是第一个在智能电视上使用 Apple Music 应用的，其外观类似于 Apple TV 版 Apple Music 的功能。





三星最近的许多智能电视还支持 ‌‌Apple TV‌‌ 应用，该应用可访问‌‌ Apple TV‌‌+，‌‌Apple TV ‌‌频道以及电影和电视节目的租赁和购买。





三星智能电视所有者可以从三星 Smart TV App Store 下载“Apple Music”，使用其 Apple ID 登录到现有帐户，或者直接从其电视开始订阅过程。





三星智能电视所有者还可以免费试用“Apple Music”三个月，并针对个人，家庭或学生提供订阅计划。