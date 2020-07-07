卖电脑的Acer开始跨界：从今天起它还会卖饮料

说起宏碁（Acer）这个品牌，你第一时间想到的肯定是计算机品牌。不过从今天开始，它就要被加上“饮料品牌”这个头衔了。





计算机品牌厂宏碁今天宣布跨足饮料市场，内部已成立饮料部门，将从 7 月起推出自有品牌能量饮料及胶原蛋白饮，预计铺货到电商平台，藉此逐步将宏碁转型为生活风格品牌。





据悉，首款产品“Predator Shot”采用 Acer 旗下电竞系列 PREDATOR 掠夺者的 LOGO，主要成分是咖啡因、牛磺酸和 B 族维生素，产品还特别添加叶黄素保护视力，价格未公布。





宏碁董事长陈俊圣出席全球发表会媒体联访时表示，能量饮料是宏碁旗下电竞品牌 Predator 的延伸，内部讨论时认为，既然决定做饮料，只做一个产品太单薄，决定再推出胶原蛋白饮，主打女性游戏玩家。





据悉，宏碁饮料产品筹备约半年时间，已取得相关认证，预计 7 月开始出货，胶原蛋白饮会从台湾开始卖，能量饮料规划在台湾和欧洲开卖。但他也坦言，饮料没那么容易做，需要概念验证，“不是去做就会赚钱”，必须先进到市场再说；宏碁已经研究满久，还有第三个、第四个饮料产品在规划。





宏碁成立于 1976 年，是历史最久的华人电脑品牌。根据 IDC 在 2020 年第一季度的统计，宏碁是全球第 4 大电脑制造商。