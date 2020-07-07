Galaxy Note 20 Ultra疑似真机照曝光：质感不错

乔纳森森森 发表于: 07-07 16:40:58
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作为“超大杯”，应该是最强配置了。

三星将在八月推出 Galaxy Note20 系列新品，人们猜测该系列中最先进的型号将被称为 Galaxy Note 20 Ultra。日前 Twitter 用户和 Youtuber Jimmy is Promo 分享了 Galaxy Note20 Ultra 的真机照片。

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爆料者提到，Galaxy Note20 Ultra 的屏幕将更加弯曲，并被更薄的边框所包围。这家韩国公司似乎已经缩小了摄像头开孔的尺寸。最后，设备也显得更加方正。


在 Galaxy Note20 Ultra 的背面上很容易看到相机的凸起。模组内包含三个相机镜头，一个 LED 闪光灯和另一个传感器。第三个镜头似乎是潜望式变焦镜头。

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经过重新设计的 Note20 Ultra 机身的右边具有音量键和电源按钮。共享图片的爆料者声称，S Pen和扬声器的位置现在位于 USB-C 充电端口的左侧。该设备没有 3.5 毫米耳机插孔。

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有传言称，Galaxy Note20 Ultra 将支持 120Hz 刷新率的 6.87 英寸 QHD+ 屏。它将搭载 Snapdragon 865+ SoC，并可能配备多达 12GB 的 RAM。另外 Note20 Ultra 的 1.08 亿像素摄像头系统最多可支持 50 倍变焦。内部则可能装有 4,500mAh 电池。根据最新报道，Galaxy Note20 系列将于 8 月 21 日在韩国市场上发售。



编辑于 2020-07-07 16:42:26

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lol1314
沙发
50倍原图放大变大功能，下次有望提高到100倍，
6小时前
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kelude008
板凳
三星的国行定价确实不厚道 不过人家也不在乎大陆市场了 偷技术偷的只能跟大陆做切割
5小时前
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mimino
地板

尬吹三棒子

4小时前
来自 iPhone XR
Listerian
4 楼

还行8，方正的设计应该有人喜欢

2小时前
来自 iPhone SE
你含戳
5 楼

屏幕高亮眼睛受不了

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
微笑大魔王
6 楼

曝不曝光无所谓就怕原地爆炸

昨天 23:55
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