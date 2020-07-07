iPhone 12全系机模对比：现在可以先选好尺寸了

在推出新 iPhone 之前，我们经常会看到基于曝光的原理图和规格而创建的机模，这些机模旨在让手机壳制造商在发布新设备之前生产产品。





今天又有一组新的机模曝光，外媒 MacRumors 就对 5.4/6.1/6.7 英寸的机模进行了对比。





有传言称，苹果将在 2020 年发布四款 iPhone：5.4 英寸和 6.1 英寸的 ‌iPhone 12，6.1 英寸的 ‌iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 ‌iPhone 12‌ Pro Max。预计 2020 年的新 iPhone 都将采用与 iPhone‌ 4 或 iPad Pro 更相似的新设计，方形边框和前后玻璃。





5.4 英寸的 iPhone 将是自初代 iPhone SE 以来发布的最小尺寸的 iPhone。它比初代的 ‌iPhone SE ‌大，但由于采用全面屏设计，它比 4.7 英寸的 2020 ‌iPhone SE‌ 小。





可以预见的是，6.1 英寸的机模会比 5.8 英寸的 iPhone 11 Pro 要大，并且其尺寸与同样是 6.1 英寸的 iPhone 11 相似。只是边框手感上可能有更明显的区别。





6.7 英寸的机型将是苹果有史以来尺寸最大的 ‌iPhone，并且明显比 6.5 英寸的 iPhone 11 Pro Max 更大。对于那些喜欢大尺寸屏的用户，6.7 英寸的 iPhone 将很有吸引力。





不过在上述机模中，我们并未见到所谓的 LiDAR 传感器的身影，毕竟这些机模更多地是为手机壳配件制造商而设计，这些厂商对后摄模组的大小和凸起高度更为在意。











