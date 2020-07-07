iPhone 12全系机模对比：现在可以先选好尺寸了

乔纳森森森 发表于: 07-07 12:01:10
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5.4/6.1/6.7英寸机模对比。

在推出新 iPhone 之前，我们经常会看到基于曝光的原理图和规格而创建的机模，这些机模旨在让手机壳制造商在发布新设备之前生产产品。

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今天又有一组新的机模曝光，外媒 MacRumors 就对 5.4/6.1/6.7 英寸的机模进行了对比。

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有传言称，苹果将在 2020 年发布四款 iPhone：5.4 英寸和 6.1 英寸的 ‌iPhone 12，6.1 英寸的 ‌iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 ‌iPhone 12‌ Pro Max。预计 2020 年的新 iPhone 都将采用与 iPhone‌ 4 或 iPad Pro 更相似的新设计，方形边框和前后玻璃。

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5.4 英寸的 iPhone 将是自初代 iPhone SE 以来发布的最小尺寸的 iPhone。它比初代的 ‌iPhone SE ‌大，但由于采用全面屏设计，它比 4.7 英寸的 2020 ‌iPhone SE‌ 小。

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可以预见的是，6.1 英寸的机模会比 5.8 英寸的 iPhone 11 Pro 要大，并且其尺寸与同样是 6.1 英寸的 iPhone 11 相似。只是边框手感上可能有更明显的区别。

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6.7 英寸的机型将是苹果有史以来尺寸最大的 ‌iPhone，并且明显比 6.5 英寸的 iPhone 11 Pro Max 更大。对于那些喜欢大尺寸屏的用户，6.7 英寸的 iPhone 将很有吸引力。

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不过在上述机模中，我们并未见到所谓的 LiDAR 传感器的身影，毕竟这些机模更多地是为手机壳配件制造商而设计，这些厂商对后摄模组的大小和凸起高度更为在意。




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heheBear
沙发

5.4续航不崩的话买爆它！

5小时前
来自 iPhone XR
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poilkk
板凳
三围尺寸多少？
5小时前
来自 威锋网页版
_foam
地板

6.7选好了👌🏿

4小时前
来自 iPhone X
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丁某某
4 楼

手持7P等5.4英寸

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
sisemao
5 楼

5.4 必须充电宝

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
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421467465
6 楼

xs max已经跟砖头一样了，还搞个6.7的，一味的追求大而抛弃手感那是很无知的

4小时前
来自 iPhone XS Max
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421467465
7 楼
引用 @sisemao 的回复

5.4 必须充电宝

5.4配上备用机就够了，讲的是手感

4小时前
来自 iPhone XS Max
窝心的柴二
8 楼

6.1OLED可以

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
sisemao
9 楼
引用 @421467465 的回复

5.4配上备用机就够了，讲的是手感

5.4加老年机，都袖珍

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
MY7750
10 楼

这就很舒服了5.4

4小时前
来自 iPhone SE
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