华为在欧洲注册Mate V商标：或用于下一代折叠手机

在主流智能手机品牌中，华为和三星是两家成功推出可折叠智能手机的公司，这些可折叠智能手机可以转变为平板电脑般的设备。





三星将在下个月发布 Galaxy Z Fold 2，华为也即将在可折叠手机方面有所动作。近日 LetsGoDigital 的最新报道指出，华为技术公司已将“Mate V”商标注册在欧盟知识产权局（EUIPO）。据推测，华为 Mate V 可能会在今年晚些时候以可折叠手机的设计上市。





关于华为即将推出的可折叠手机的报道称，它可以称为华为 Mate X2。但是，由于它可能会以全新的外形出现，因此该公司也可能会采用新的名称。





该媒体分享了一些带有折叠式设计的华为 Mate V 外观的设计效果图。Mate V 的名称似乎很合适，因为字母 V 看起来像书本的折叠设计。华为在八月份提交的一项专利申请中就包含了可折叠手机的设计。





图片显示了较大的内部显示屏和较小的外部显示屏。该设备的背面有一个四摄像头模组。布局中的第四个镜头显示为正方形，表示它可能是潜望镜变焦镜头。





对于可折叠手机来说，除了设计之外，定价也非常重要，毕竟过于高昂的价格并不利于设备的销售。