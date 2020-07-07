改名了：三星即将推出的可折叠手机叫Galaxy Z Fold 2

三星有望在八月份推出 Galaxy Fold 的新品，在此之前三星新款的可折叠智能手机已经被曝光多次。现在，一个新的爆料消息指出，即将面世的设备将被称为 Galaxy Z Fold 2，而不是大家所认为的 Galaxy Fold 2。





根据 SamMobile 的独家消息，即将发布的三星可折叠智能手机将以 Galaxy Z Fold 2 的名字进行销售。





今年早些时候，这家韩国科技巨头向彭博社证实，它将在其所有未来的可折叠智能手机上使用“Galaxy Z”品牌名。也就是说，未来三星发布的所有可折叠手机，都会被归入到 Galaxy Z 家族中。





实际上，该公司已将 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Fold 列为“Galaxy Z”系列类别。





Galaxy Z Fold 2 预计将于 8 月 5 日与 Galaxy Note 20 系列一起推出。据报道，它将于 9 月开始发货，其次是 10 月份的 Galaxy S20 Fan Edition（S20 Lite）。