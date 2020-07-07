27英寸iMac库存供应紧张：或是新款发布前的征兆

据外媒报道，在谣言和即将发布的 iMac 升级的背景下，苹果目前 27 英寸 ‌iMac ‌的库存供应量在继续减少，中高端库存配置现在已经将出货预估推迟到 9 月份。





27 英寸的 iMac 现在已经有几个月供不应求，并延长了出货时间，目前情况并没有好转，以至于新买家现在需要等待近两个月才能收到机器。





谣传“iMac”即将更新的谣言可以追溯到 3 月，当时可靠的爆料者 CoinX 表示新 iMac“即将推出”。几周后，有关今年下半年推出的新型 23 英寸 iMac 的消息也浮出水面，而彭博社的 Mark Gurman 指出，今年下半年将出现“实质性” 的iMac更新，其中可能包括重新设计的新机。





之前分析师郭明錤表示，目前基于英特尔处理器的 iMac 将在今年第三季度获得一次更新，也就是在现在到 9 月底之间，事实上我们已经看到了最近的 Geekbench 跑分测试，这款 iMac 显然是搭载了未发布的英特尔 Comet Lake-S 和 AMD 图形处理器。





至于新的 iMac 何时发布，目前还没有明确的说法。