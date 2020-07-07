27英寸iMac库存供应紧张：或是新款发布前的征兆

乔纳森森森 发表于: 07-07 10:15:32
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英特尔版本的Mac还是会继续更新的。

据外媒报道，在谣言和即将发布的 iMac 升级的背景下，苹果目前 27 英寸 ‌iMac ‌的库存供应量在继续减少，中高端库存配置现在已经将出货预估推迟到 9 月份。

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27 英寸的 iMac 现在已经有几个月供不应求，并延长了出货时间，目前情况并没有好转，以至于新买家现在需要等待近两个月才能收到机器。


谣传“iMac”即将更新的谣言可以追溯到 3 月，当时可靠的爆料者 CoinX 表示新 iMac“即将推出”。几周后，有关今年下半年推出的新型 23 英寸 iMac 的消息也浮出水面，而彭博社的 Mark Gurman 指出，今年下半年将出现“实质性” 的iMac更新，其中可能包括重新设计的新机。

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之前分析师郭明錤表示，目前基于英特尔处理器的 iMac 将在今年第三季度获得一次更新，也就是在现在到 9 月底之间，事实上我们已经看到了最近的 Geekbench 跑分测试，这款 iMac 显然是搭载了未发布的英特尔 Comet Lake-S 和 AMD 图形处理器。


至于新的 iMac 何时发布，目前还没有明确的说法。

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stevexiaojobs
沙发
“英特尔版本的Mac还是会继续更新的。”过渡阶段会，过渡完不会。
7小时前
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lidatou
板凳
清库存~~价格还是那么的坚挺！！！！
6小时前
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kcjzj007
地板

著作权归macrumors的 Eric Silvka吧，乔纳森是什么鬼？

6小时前
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牆角寫檢討
4 楼

好期待新款的iMac啊

6小时前
来自 iPhone 11
isamjosh
5 楼
引用 @lidatou 的回复
清库存~~价格还是那么的坚挺！！！！

在售的只有减产，真正清库存的都是几年前的型号

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
害羞的小天使
6 楼

没有新的外观设计的话还是等等新的arm

6小时前
来自 iPhone XS
水果电脑
7 楼
家里的还躺着吃灰，你又想骗我钱了，10年以后再来吧。
5小时前
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z5285199
8 楼
iMac 不上固态没法用。
5小时前
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dio1202
9 楼
苹果下礼拜开始包机大量运货了，新品快来了，应该不是新iPhone，往年新iPhone要出货怎么也要8月份开始包机，这次提前一个月大概率是Mac产品线。
48分钟前
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