早高FENG：微软7月23日公布Xbox Series X游戏阵容/iPad版Gmail迎分屏功能

▎新一代 H.266/VVC 视频编码标准发布





德国服劳恩霍夫通讯技术研究所（Fraunhofer HHI）正式宣布了新一代运动图像专家组 MPEG）视频标准 —— 它就是简称 H.266 的通用视频编码（VVC）。过去三年，包括苹果、爱立信、英特尔、华为、微软、高通、索尼等在内的行业合作伙伴，一直在努力推动这项新技术的发展。与简称 H.265 的高效视频编码（HEVC）前身一样，新标准有望将视频文件的比特率和大小降低 50% 左右，同时不会在视觉保真度上有明显的差异。支持 VVC 编解码功能的终端软件，亦有望在今年秋季与大家见面。





▎微软 7 月 23 日举办 Xbox Series X 游戏介绍会





在索尼已经公布了 PS5 的首批游戏阵容后，微软也不甘示弱。宣布将于美国东部时间 7 月 23 日举行 Xbox Series X 游戏介绍活动。该公司计划展示旗下 Xbox 游戏工作室制作的游戏，包括《光环·无限》。343 工业公司在几周前的预告片中简单地预告了《光环无限》，透露《被放逐者》的对抗者将在《光环》系列的下一个大作中回归。微软已经承诺，该公司的一些 Xbox 游戏工作室团队将透露新的游戏玩法、为 Xbox Series X 优化的游戏，甚至是全新的游戏大作。





▎谷歌 Pixel 5 渲染图曝光





根据已经泄露的 CAD 草图，博主 Pigtou 在 YouTube 上分享了传说中的谷歌 Pixel 5 智能机的 3D 渲染图。可知其延续了 Pixel 4 和 Pixel 4a 系列的一些既有元素，同时在细节上迎来了一些修改。比如机身正面看起来与 Pixel 4a 相似，但背部的变化要更大一些。尺寸方面，谷歌新旗舰的长宽高约为 144.6×70.4×8 mm（算上后摄模组的凸起则是 9.5 mm），与苹果 iPhone XS 相当。机身底部可见双扬声器开孔和 USB Type-C 端口，有望带来不错的音频体验。





▎iPad 版 Gmail 更新支持分屏功能





iPad 的一大特性是可以更好地进行多任务管理，不过这也需要应用开发者的努力。近日邮件应用 Gmai l终于迎来了分屏功能，这意味着你可以将 Gmail 和其它应用并排使用了。分屏功能带来了诸多好处，例如你可以将 Google Photo 或者苹果原生相册应用中直接拖拽图片到 Gmail 邮件中。此外分屏操作还允许同时运行两个 Gmail 窗口，这样你可以参考一封电子邮件的内容，来撰写或者复制到另一封电子邮件中。









编辑于 2020-07-07 09:42:44