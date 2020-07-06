Galaxy Fold 2通过3C认证：配25W充电器

三星 Galaxy Fold 2 已经浮出水面好几个月了，现在看来这家韩国巨头的下一代可折叠智能手机要在下个月正式上市。





媒体普遍预计这款设备将于 8 月 5 日发布，目前该智能手机已通过 3C 认证流程，其中透露了该设备的一些详细信息。包括支持 5G 连接，并将配备 25W 的充电器。





此前的相关爆料显示，该智能手机将配备 7.59 英寸的柔性显示屏。与原来的 Fold 相比，Galaxy Fold 2 将提供更高的屏幕占比。该屏幕有望提供 2213 x 1689 像素的屏幕分辨率和 11.8：9 的宽高比，并支持 120Hz 刷新率。另外，预计它将配备更大的外屏。





配置方面，该设备可能搭载 Snapdragon 865 或更新但尚未发布的 Snapdragon 865 Plus SoC。此外还有 12GB 的 RAM 和 512GB 的内部存储。





其背面可能采用 6400 万像素+ 1600 万像素+ 1200 万像素的三摄组合，但自拍摄像头配置尚不清楚。预计该手机将由 4,365mAh 电池供电。





尽管该公司尚未确认这一点，但下一次 Galaxy Unpacked 活动预计将于 8 月 5 日举行。