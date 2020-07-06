谷歌正在着手解决 Chrome 占用过多内存和耗电的问题

近几年来，Google 一直对 Chrome 进行优化和升级，正是凭借内核引擎的优势、独特的使用体验以及扩展生态的繁荣，Chrome 逐渐成为全球最受欢迎浏览器。





根据统计机构 Netmarketshare 最近发布的全球浏览器市场份额数据，截止至 2020 年 6 月 30 日，Chrome 力压群雄，以破纪录的 70.19% 继续霸占全球浏览器市场份额排行榜的第一名。





但经常使用 Chrome 的人应该知道，由于这款浏览器会对每个插件和标签页都新开一个单独进程，好处是提高了不同标签页的浏览体验，但同时也会导致资源被重复调用，造成内存被大量占用和资源利用率低下的缺点，最终往往伴随着使用时间的增加，设备性能会被逐渐拖垮。









好在 Google 也意识到这个问题，通过借用微软在 Windows 10 五月更新中引入的 SegmentHeap 新技术，在 Chrome Canary 85.0.4182.0 版本中，内存使用量已经下降了 27%。





此外在最新的 Chrome86 版本中，Google 还加入了新的实验性功能，通过关闭后台标签页中无用的 JavaScript 计时器和追踪器来提高资源利用率，在某些测试中能提高笔记本电脑的约 28% 的续航表现。









目前这项功能仍然是 Chrome86 的实验性功能，未来桌面版和移动版都将跟进，能看到 Google 开始着手修复这个问题还是挺期待的，不过何时推送到正式版就暂时没有定数。