谷歌正在着手解决 Chrome 占用过多内存和耗电的问题

MarcusKei 发表于: 07-06 17:35:35
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但正式上线还没有定数。

近几年来，Google 一直对 Chrome 进行优化和升级，正是凭借内核引擎的优势、独特的使用体验以及扩展生态的繁荣，Chrome 逐渐成为全球最受欢迎浏览器。


根据统计机构 Netmarketshare 最近发布的全球浏览器市场份额数据，截止至 2020 年 6 月 30 日，Chrome 力压群雄，以破纪录的 70.19% 继续霸占全球浏览器市场份额排行榜的第一名。


但经常使用 Chrome 的人应该知道，由于这款浏览器会对每个插件和标签页都新开一个单独进程，好处是提高了不同标签页的浏览体验，但同时也会导致资源被重复调用，造成内存被大量占用和资源利用率低下的缺点，最终往往伴随着使用时间的增加，设备性能会被逐渐拖垮。


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好在 Google 也意识到这个问题，通过借用微软在 Windows 10 五月更新中引入的 SegmentHeap 新技术，在 Chrome Canary 85.0.4182.0 版本中，内存使用量已经下降了 27%。


此外在最新的 Chrome86 版本中，Google 还加入了新的实验性功能，通过关闭后台标签页中无用的 JavaScript 计时器和追踪器来提高资源利用率，在某些测试中能提高笔记本电脑的约 28% 的续航表现。


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目前这项功能仍然是 Chrome86 的实验性功能，未来桌面版和移动版都将跟进，能看到 Google 开始着手修复这个问题还是挺期待的，不过何时推送到正式版就暂时没有定数。

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dyshandy
沙发
话说微软新 edge 解决的就不错，比chrome强，据说使用的也是谷歌的内核
07-06 17:38
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威缝网
板凳
引用 @dyshandy 的回复
话说微软新 edge 解决的就不错，比chrome强，据说使用的也是谷歌的内核

自信点、 把据说去掉。。

07-06 17:38
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MarcusKei
楼主
地板
引用 @dyshandy 的回复
话说微软新 edge 解决的就不错，比chrome强，据说使用的也是谷歌的内核
自信的，把据说去掉
07-06 17:44
来自 威锋网页版
竹夭竹夭
4 楼

chrom内核的edge浏览器不香吗

07-06 18:04
来自 iPhone 6S Plus
W_ing
5 楼

我用edgesmile

07-06 18:13
来自 iPhone 11 Pro
青皮玻璃花
6 楼
引用 @dyshandy 的回复
话说微软新 edge 解决的就不错，比chrome强，据说使用的也是谷歌的内核

edge挺好用

07-06 20:39
来自 iPhone XS Max
Apple客服
7 楼
新版EDGE不好用么？现在很香！关键同步不墙
07-06 21:09
来自 威锋网页版
rosysatan
8 楼

我还是觉得chrome好用，插件也多。关键我不在墙内

昨天 00:13
来自 iPhone 11 Pro
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不死它爷
9 楼

不用解决了 已经换艾格了

昨天 01:38
来自 iPhone XS
runes
10 楼
引用 @dyshandy 的回复
话说微软新 edge 解决的就不错，比chrome强，据说使用的也是谷歌的内核
威缝网
自信点、 把据说去掉。。
13小时前
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