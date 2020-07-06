苹果继续测试光学屏下指纹技术

mfflremy 发表于: 07-06 16:11:23
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目前 Touch ID 要比 Face ID 更好用。

自 iPhone 5s 至今年的 iPhone SE 第二代，Touch ID 在 7 年之后随着新冠疫情重新回到了用户视线。我们已经知道，为了屏占比以及手机一体性，近几年的旗舰 iPhone 使用 Face ID 代替 Touch ID 以进行生物识别。但现在，戴着口罩的人们对那个圆圆的 Touch ID 模组的思念，就像它面世时的惊叹一样强烈。


苹果意识到了这一点，他们并没有放弃在高端产品内再次使用 Touch ID 的想法。据目前的流言，苹果正在继续研发光学屏下指纹，如果进展顺利，会在之后发布的 iPhone 内得以实装。

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近日，美国专利商标局发布了两项关于屏下 Touch ID 的全新专利申请，第一项是「通过微光学原件的光学传输、接收和感知」，该专利详细介绍了在屏幕下方的光学传感器，并表示该技术「可以捕捉对象或用户的2D或3D图像信息」，例如指纹信息。通过这枚光学传感器，光线能通过屏幕下方透射至屏幕上方，这项技术的难点在于屏幕质量，但苹果一向使用顶级屏幕面板，想必不是什么大问题。



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不过，该技术早已不是难以逾越的鸿沟，大量安卓设备已经进行普及。苹果的标准向来严苛，肯定会对该技术进行大量测试才会实装。


另一项专利则是「光学指纹检测系统」。为了解决温度对 OLED 屏幕的影响，该专利可为光学指纹模组提供温度补偿以保证屏下指纹识别率。


此前有不少媒体报道了有关搭载屏下指纹的消息。在四月份，供应链曾传出消息称苹果会选择与合作伙伴共同研发屏下指纹模组；彭博社的 Mark Gurman 也表示苹果正在研发这一技术；分析师郭明錤则表示，苹果会在 2021 年发布搭载屏下指纹的手机产品。


除了光学指纹识别外，苹果还在研发基于声学的指纹识别，如三星在 Galaxy S10 系列首次推出的超声波屏下指纹技术。

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对苹果来说，他们在未来不可能一直向消费者销售像新 iPhone SE 一样屏占比较低的产品，作为提升设备屏占比有效且成本不高的方式，或许我们很快就能看到拥有屏下 Touch ID 的 iPhone 产品了。




编辑于 2020-07-06 16:58:53

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shawn990327
沙发

并没有觉得touchface好用很多

07-06 16:38
来自 iPhone XR
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lqb456
板凳
不考虑口罩问题的话我投face id一票
07-06 16:48
来自 威锋网页版
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Listerian
地板
引用 @lqb456 的回复
不考虑口罩问题的话我投face id一票

但是用屏下指纹的话，iPhone能便宜

07-06 17:06
来自 iPhone SE
动手能力超强
4 楼

为什么不用超声波，不是说超声波湿手也可解锁吗

07-06 17:12
来自 iPhone XS Max
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就看看3399
5 楼

用屏下指纹的话 刘海就没理由存在了 苹果会积极改设计吗？

07-06 17:20
来自 iPhone 8 Plus
youlanegend
6 楼
引用 @shawn990327 的回复

并没有觉得touchface好用很多

同意 Face ID好用太多了 更自然更无形
07-06 17:22
来自 威锋网页版
shawn990327
7 楼
引用 @youlanegend 的回复
同意 Face ID好用太多了 更自然更无形

各有利弊.现在来看facetouch更好用一点

07-06 17:22
来自 iPhone XR
害羞的小天使
8 楼

这样做的最大意义在于干掉刘海

07-06 17:23
来自 iPhone XS
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crossroad85
9 楼

除非屏下指纹技术能先于疫苗出来，否则肯定沦为鸡肋

07-06 17:39
来自 iPhone X
souschefchen
10 楼

这个能解决全面屏的问题，屏下指纹也不是什么太难的技术

07-06 17:45
来自 iPhone XS Max
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