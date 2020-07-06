苹果继续测试光学屏下指纹技术

自 iPhone 5s 至今年的 iPhone SE 第二代，Touch ID 在 7 年之后随着新冠疫情重新回到了用户视线。我们已经知道，为了屏占比以及手机一体性，近几年的旗舰 iPhone 使用 Face ID 代替 Touch ID 以进行生物识别。但现在，戴着口罩的人们对那个圆圆的 Touch ID 模组的思念，就像它面世时的惊叹一样强烈。





苹果意识到了这一点，他们并没有放弃在高端产品内再次使用 Touch ID 的想法。据目前的流言，苹果正在继续研发光学屏下指纹，如果进展顺利，会在之后发布的 iPhone 内得以实装。





近日，美国专利商标局发布了两项关于屏下 Touch ID 的全新专利申请，第一项是「通过微光学原件的光学传输、接收和感知」，该专利详细介绍了在屏幕下方的光学传感器，并表示该技术「可以捕捉对象或用户的2D或3D图像信息」，例如指纹信息。通过这枚光学传感器，光线能通过屏幕下方透射至屏幕上方，这项技术的难点在于屏幕质量，但苹果一向使用顶级屏幕面板，想必不是什么大问题。













不过，该技术早已不是难以逾越的鸿沟，大量安卓设备已经进行普及。苹果的标准向来严苛，肯定会对该技术进行大量测试才会实装。





另一项专利则是「光学指纹检测系统」。为了解决温度对 OLED 屏幕的影响，该专利可为光学指纹模组提供温度补偿以保证屏下指纹识别率。





此前有不少媒体报道了有关搭载屏下指纹的消息。在四月份，供应链曾传出消息称苹果会选择与合作伙伴共同研发屏下指纹模组；彭博社的 Mark Gurman 也表示苹果正在研发这一技术；分析师郭明錤则表示，苹果会在 2021 年发布搭载屏下指纹的手机产品。





除了光学指纹识别外，苹果还在研发基于声学的指纹识别，如三星在 Galaxy S10 系列首次推出的超声波屏下指纹技术。

对苹果来说，他们在未来不可能一直向消费者销售像新 iPhone SE 一样屏占比较低的产品，作为提升设备屏占比有效且成本不高的方式，或许我们很快就能看到拥有屏下 Touch ID 的 iPhone 产品了。









编辑于 2020-07-06 16:58:53