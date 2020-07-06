反转！格力发文质疑美的在中移动项目中弄虚作假

上周五，格力被爆出在中国移动招标中「弄虚作假」被取消资格，美的集团控股子公司拿到了该项目的所有份额。









随后格力做出回应，称之所以在该招标项目中出现负面行为「系投标人员整理材料失误」，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。格力还在声明中表示广东某某同行企业利用此次事件恶意诽谤攻击，将保留追究其法律责任的权利。









格力在今天继续放出「大招」，通过微博发出一篇「在移动招标项目中，谁在弄虚作假？」的长文章，其中直指本次在中国移动招标项目中标的重庆美的。





格力表示经过调查，他们发现重庆美的在招标项目中存在「发票信息不一致」「技术参数不符合招标标准」的情况，并表示格力曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标？格力将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。









据国内媒体调查，本次中国移动相关项目的候选人都举报了对方，同时格力员工对于未中标一事时隔一个月之后再被拿出来炒深感意外，因为官网也会发布供应商负面行为公告。





目前，美的暂未对此事做出回应。