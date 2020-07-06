搭载Intel Core i7的RedmiBook 16将于7月8日发布

自从 Redmi 作为独立品牌开始运作以来，其产品线已经从智能手机扩展到许多不同的产品类别。最近，该公司推出了三种型号的 RedmiBook 笔记本电脑-由 AMD Ryzen 芯片组提供支持的 RedmiBook 13、14 和 16。





现在，该公司准备推出一款新的笔记本电脑，证实将在 7 月 8 日推出采用最新 Intel 处理器的新 RedmiBook 16 机型。





即将面世的 RedmiBook 16 将采用最新的第 10 代 Intel Core i7 处理器，该处理器基于 10nm 制造工艺。除此之外，目前还没有透露太多信息。





但是，与 AMD Ryzen 4000 系列处理器支持的 16 型号相似，预计即将推出的型号将具有几乎相同的规格和功能。





之前推出的 Ryzen 4000 系列的 13 英寸机型的起售价为 3799 元，而配备 16 英寸的高端机型的起售价为 4499 元。对于即将面世的采用 Intel 处理器的 16 英寸型号，预计定价将在 3999 元以上。