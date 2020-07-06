近两年海外市场最保值手机排行榜：iPhone XR第一

说起 iPhone，不少朋友便会想到苹果的手机相对来说要比其它手机更为保值，即使过了一段时日，将 iPhone 卖出依然可以获得不错的收益。





近日手机零售商 SellCell 公布了一份统计数据，展示了近两年内海外市场最保值的手机排行榜，其中苹果包揽前三名，iPhone XR 排名第一。





值得一提的是，SellCell 本次只统计了 5 个品牌，分别是苹果、三星、谷歌、索尼以及 LG。通过比较 2018 年的建议零售价和 2020 年 35 家经销商的以旧换新价格，得出各款手机的贬值率，iPhone XR 以 53.2%的最低贬值率成为该榜单中最保值的手机。iPhone XS 与 iPhone XS Max 紧随其后，分别以 56%和 56.8%位列第二第三，这三款手机均是在 2018 年苹果秋季新品发布会上亮相的。





iPhone XR 搭载了 7nm 工艺的 A12 仿生芯片，也是当时的旗舰芯片，采用 TrueDepth 摄像头，支持 Face ID 功能。背部采用 1200 万像素单摄像头，由于 A12 芯片的加持，iPhone XR 也支持人像模式。