近两年海外市场最保值手机排行榜：iPhone XR第一

乔纳森森森 发表于: 07-06 12:04:24
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除了厚了点，XR还是不错的。

说起 iPhone，不少朋友便会想到苹果的手机相对来说要比其它手机更为保值，即使过了一段时日，将 iPhone 卖出依然可以获得不错的收益。

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近日手机零售商 SellCell 公布了一份统计数据，展示了近两年内海外市场最保值的手机排行榜，其中苹果包揽前三名，iPhone XR 排名第一。


值得一提的是，SellCell 本次只统计了 5 个品牌，分别是苹果、三星、谷歌、索尼以及 LG。通过比较 2018 年的建议零售价和 2020 年 35 家经销商的以旧换新价格，得出各款手机的贬值率，iPhone XR 以 53.2%的最低贬值率成为该榜单中最保值的手机。iPhone XS 与 iPhone XS Max 紧随其后，分别以 56%和 56.8%位列第二第三，这三款手机均是在 2018 年苹果秋季新品发布会上亮相的。

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iPhone XR 搭载了 7nm 工艺的 A12 仿生芯片，也是当时的旗舰芯片，采用 TrueDepth 摄像头，支持 Face ID 功能。背部采用 1200 万像素单摄像头，由于 A12 芯片的加持，iPhone XR 也支持人像模式。

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扣肉仔
沙发

128g版本从6999一路跌到四千多，竟然还能成保值王🤣

3小时前
来自 iPhone XR
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九尾狐的yi巴
板凳

128g 首发6199买的😳

3小时前
来自 iPhone XR
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阿懦
地板

华为一加呢？？？不是那么牛逼

3小时前
来自 iPhone 8
锦绣未央就
4 楼

2699买的64美版全新改双卡

3小时前
来自 iPad Pro 2018（12.9 inch）
421467465
5 楼
引用 @扣肉仔 的回复

128g版本从6999一路跌到四千多，竟然还能成保值王🤣

你也不看几年了

2小时前
来自 iPhone XS Max
不如缄默VIP
6 楼

网络差到怀疑人生

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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係我唔好开枪
7 楼

20年1月1日2250买的64g有锁改双卡

2小时前
来自 iPhone XR
尼古拉赵四儿
8 楼
引用 @不如缄默VIP 的回复

网络差到怀疑人生

我原以为我的X都很差了，他们说XS和11这两代更差，我瞬间失去了换的心情，希望今年的12能好点吧
2小时前
来自 威锋网页版
手机锋友zhy
9 楼
引用 @尼古拉赵四儿 的回复
我原以为我的X都很差了，他们说XS和11这两代更差，我瞬间失去了换的心情，希望今年的12能好点吧

别担心兄弟，今天又换高通基带了，会和你的X一样差。哈哈哈哈……

1小时前
来自 iPhone XR
见证
10 楼

hw没参与，不然是hw。

1小时前
来自 iPhone XS Max