配备6800 mAh电池的三星Galaxy手机通过认证

乔纳森森森 发表于: 07-06 11:33:34
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型号目前似乎还悬而未决。

之前的报道指出三星 Galaxy M41 可能被取消，而 Galaxy M51 可能取代了它的位置。不过情况看起来似乎并不是这样，一份于 6 月 28 日提交的 3C 认证显示，M41 可能还“活着”。

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这款型号为 EB-BM415ABY 的设备通过了 3C 和韩国安全认证，值得注意的是它配备了庞大的 6800 mAh 电池，电池的制造商是来自于中国的宁德市安派克斯技术有限公司。尽管媒体 MySmartPrice 声称它是被取消的设备 Galaxy M41，但也有可能是 Galaxy M51，也有可能是两款设备。

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这块电池也在韩国相关的安全网站上显示，并公开了该产品的实体照片。由于 M 系列是入门级系列，因此很有可能仅支持15W的充电速度，这意味着需要很长时间才能补充耗尽的电池。


这些手机可能搭载 Snapdragon 730 SoC，并提供 8GB RAM 和 128GB 内部存储。它可能会配备 6.5 英寸的打孔屏，并带有集成的指纹扫描仪。



编辑于 2020-07-06 11:33:50

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lilin7591
沙发

威力加倍

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
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Listerian
板凳

5000mah以下的充电宝已经没有活路了

4小时前
来自 iPhone SE
手机锋友3th2161
地板
引用 @lilin7591 的回复

威力加倍

最烦你这种无脑喷，人家都说了是宁德的电池，要是炸了你很骄傲吗？
4小时前
来自 威锋网页版
VenenoTiger
4 楼

抛开能耗管理谈电池容量都是耍流氓

3小时前
来自 iPhone XS
421467465
5 楼

耗电不优化给你一万毫安都没用

1小时前
来自 iPhone XS Max
不如缄默VIP
6 楼

爆米花

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max