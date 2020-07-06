配备6800 mAh电池的三星Galaxy手机通过认证

之前的报道指出三星 Galaxy M41 可能被取消，而 Galaxy M51 可能取代了它的位置。不过情况看起来似乎并不是这样，一份于 6 月 28 日提交的 3C 认证显示，M41 可能还“活着”。





这款型号为 EB-BM415ABY 的设备通过了 3C 和韩国安全认证，值得注意的是它配备了庞大的 6800 mAh 电池，电池的制造商是来自于中国的宁德市安派克斯技术有限公司。尽管媒体 MySmartPrice 声称它是被取消的设备 Galaxy M41，但也有可能是 Galaxy M51，也有可能是两款设备。





这块电池也在韩国相关的安全网站上显示，并公开了该产品的实体照片。由于 M 系列是入门级系列，因此很有可能仅支持15W的充电速度，这意味着需要很长时间才能补充耗尽的电池。





这些手机可能搭载 Snapdragon 730 SoC，并提供 8GB RAM 和 128GB 内部存储。它可能会配备 6.5 英寸的打孔屏，并带有集成的指纹扫描仪。





编辑于 2020-07-06 11:33:50